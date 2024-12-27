Що ми будемо носити у січні: тренди 2025 року, про які треба знати
Головні тренди 2025 року стилісти визначили, втім хочемо вам детальніше розповісти про сезонні тенденції на речі, взуття та кольори, які пануватимуть вже цього січня. Модні дівчата активно впровадили у свій гардероб певні елементи гардероба, тож пропонуємо дізнатися найцікавіші з них.
Тренди тепер стають все дедалі зрозумілі, оскільки їх можна легко визначити по тому, що носять інфлюенсерки, пише 24 Канал. Чогось кардинально нового в січні нас не чекає, втім це будуть доволі стильні трендові позиції, які однозначно довершать ваш образ та стануть вигідним капіталовкладенням у гардероб.
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Хутряна шапка
Цього року в моді шапка з хутра, яка нагадує батьківську шапку з 90-х років. Актуальними також залишаються шапки-вушанки, які найкраще підходять до лижних костюмів, якщо ви плануєте їхати підкорювати вершини на сноуборді чи лижах.
Светр з блискавкою
У моді залишаються всі базові светри з горловиною та косичками, втім рекомендуємо додати також актуальну річ гардероба – светр на замочку, який можна носити по-різному й кожного разу мати інший вигляд.
Темно-синій колір
Ми вже багато чули про трендовий відтінок бургунді, червоний, чи хакі, втім набагато більше цього сезону модниці люблять темно-синій колір. У їхніх образах він з’являється частіше, ніж чорний. У цьому елегантному та благородному відтінку радимо придбати теплий светр чи пуховик.
Вкорочена шуба
Цього року в тренди активно увійшла вкорочена шуба. Модні дівчата носять її зі штанами, лосинами та джинсами, комбінуючи з різноманітним взуттям. Шуби з натурального хутра вважаються моветоном, тому радимо обирати верхній одяг на основі штучного хутра. Образи з короткими шубами активно поширюються в інста-просторі, тож вам точно буде з чого вибрати.
Угги
Замшеві короткі угги на масивній платформі все ще гаряче люблять модниці по всьому світу. Це ідеальне взуття на кожен день, яке поєднається з усім вбранням. Серед найпопулярніших кольорів актуальними залишаються угги бежевого та чорного кольору.