Наймодніші штани 2025 року: їх захочуть носити всі

Стилісти зазначають, що у 2025 році штани з’являться на модній арені в набагато більшому асортименті й витіснять класичні джинси. У прийдешньому році треба звернути увагу на гібрид штанів, спідниці, мішкуваті фасони з високою посадкою та картатий принт.

Перед Новим роком варто задуматися не лише про речі для святкування Нового року, але й про повсякденне вбрання, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Щоб бути в тренді й створювати красиві образи, рекомендуємо переглянути найпопулярніші фасони штанів.

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Гібрид спідниці та штанів

У 2025 році в моді будуть штани разом зі спідницею. Виглядає такий варіант досить цікаво, але підійде лише для тих дівчат, які люблять експерименти.



Актуальні штани на 2025 рік / Фото Vogue

Штани прямого крою

Якщо вам подобаються класичні силуети, тоді варто інвестувати в штани прямого крою. Ця модель штанів може стати щоденною уніформою для багатьох модниць.



Актуальні штани на 2025 рік / Фото Vogue

Штани хакі

У 2025 році в моді будуть землисті відтінки, тому варто особливу увагу звернути на штани хакі. Носити їх варто з джинсовою сорочкою, трикотажними речима чи гостроносим взуттям.



Актуальні штани на 2025 рік / Фото Vogue

Картаті штани

Тривалий час вважалося, що картаті штани – це антитренд, втім у 2025 році вони знову повернуться в моду. Стилізуйте їх з верхнім одягом – сорочками на короткий чи довгий рукав.



Актуальні штани на 2025 рік / Фото Vogue

Широкі штани з високою посадкою

Штани широкого крою ніколи не вийдуть з моди, тому варто обирати з нового року варіанти, які будуть асоціюватися з улюбленими джинсами. Вони мають бути розслабленими й такими, які вмить покращать образ.



Актуальні штани на 2025 рік / Фото Vogue

Усі ці штани чудово будуть поєднуватися з кросівками, балетками чи босоніжками на теплий сезон. Також вони добре стилізуються з чоботами та верхнім одягом – пальтом, дублянкою, чи шкіряною курткою.