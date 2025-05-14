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Lady Тренди сезону Модні штани на літо 2025: вони вас точно вразять
14 травня, 18:04
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Модні штани на літо 2025: вони вас точно вразять

Юлія Турелик
Основні тези
  • Коричневі шкіряні штани з прямим кроєм ідеально підходять для літа, особливо в поєднанні з туфлями на підборах.
  • Класичні штани залишаються популярними, їх рекомендують носити з мінімалістичними майками та сорочками.
  • Штани в стилі "Алладіна" знову в моді, найпопулярніші кольори – молочний та коричневий.
  • Білі штани стають особливо актуальними, створюючи монохромні образи з кремово-білою палітрою.

Влітку варто звертати увагу не лише на спідниці, сукні та шорти, але й на штани. Вони також є актуальними в теплий сезон, тому радимо залюбки додати у свій гардероб кілька трендових варіантів.

Без штанів у гардеробі обійтися неможливо, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У представленій добірці – найцікавіші варіанти, які ідеально поєднаються з блузами, сорочками, лонгслівами, майками чи футболками.

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Коричневі шкіряні штани

Шкіряні штани стануть чудовим вибором на літо. На подіумах моделі крокували у прямих моделях, які дуже красиво виглядають з туфлями на підборах.


Трендові штани 2025 року / Фото Vogue

Класичні штани

Такі штани не виходять з моди й будуть залишатися актуальними тривалий час. Дизайнери радять поєднувати класичні штани з мінімалістичними майками, сорочками та навіть краватками. Окрім чорного, обирайте нейтральні мінімалістичні кольори – сірий, коричневий, бежевий.


Трендові штани 2025 року / Фото Vogue

Штани "Алладіна"

Легкі й об’ємні штани в стилі "Алладіна" були популярні у 2010-х роках. Тепер вони знову повертаються в моду. Їх можна поєднувати з топами та босоніжками. Найпопулярнішим кольором є молочний та коричневий.


Трендові штани 2025 року / Фото Vogue

Білі штани

Цієї весни штани білого кольору будуть ще особливішими. Зробіть фокус на кремово-білій палітрі й створюйте монохромні образи з білими штанами, футболкою, взуттям та аксесуарами.


Трендові штани 2025 року / Фото Vogue

Штани з ременем

Такий аксесуар як ремінь стає все дедалі популярнішим. Використання ременя цього літа в образах – це не лише практична необхідність, але й стилістичний трюк.


Трендові штани 2025 року / Фото Vogue

До теми! Штани палаццо залишаються популярними й добре поєднуються з різними типами взуття. З чим носити штани палаццо читайте в нашому матеріалі.