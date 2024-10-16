Популярні штани осені: що треба придбати цього сезону

Ми звикли звертати основну увагу на вибір джинсів та їхні різноманітні фасони, втім без штанів в осінню пору нам теж не обійтися. Вони також є частиною нашого модного гардероба, тож далі розповімо про найактуальніші моделі, які варто мати кожній дівчині.

Штани легко поєднуються з будь-яким вбранням – від базових гольфів та светрів до жакетів та ефектних блуз, пише Lady 24. Вже давно штани перестали бути виключно доповненням офісного образу до білосніжних сорочок.

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У сучасному світі штани носять однаково стильно з кросівками, лоферами чи чоботами на підборах, а різноманіття фасонів та кольорів дозволяє підібрати саме те, що найкраще пасуватиме вашій фігурі та стилю. Цього сезону актуальними є 3 пари штанів, які варто придбати заради стилізації різноманітних образів.

Штани палаццо

Ці штани вже вважаються класикою, оскільки без них просто неможливо уявити наш гардероб. Палаццо є універсальними, тож їх залюбки поєднують з будь-яким вбранням та взуттям. Дуже красиво виглядають штани палаццо в монохромному вигляді, тому поєднуйте колір штанів з верхом того ж відтінку.

Вельветові штани

Цього року в моду вриваються штани з вельвету. Їхній плюс у холодну пору року в тому, що вони теплі, а мішкуватий фасон дозволить їх носити з черевиками на шнурівці, челсі чи чоботами на підборах. Стилісти радять поєднувати вельветові штани зі світшотами та светрами, а зверху носити з дублянкою, пуховиком чи шкіряною курткою.

Трикотажні штани

Восени всім нам хочеться комфорту, тому рекомендуємо звернути увагу на трикотажні штани. Вони можуть бути окремо придбаними для поєднання з різним верхом, або ж у вигляді трикотажного костюма. Втім навіть у другому випадку все одно такі штани можна розпаровувати з основним верхом та носити з речима, які вам до вподоби.

Щодо кольорів, то основну ставку робіть на класику – чорний, сірий та коричневий колір в осінню пору є фаворитами. Та якщо хочете додати трохи кольору, то можете обирати нейтральні тони, які добре поєднаються з базовим вбранням, яке є у вашому гардеробі.