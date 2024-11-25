Взимку ми маємо широкий вибір верхнього одягу для стилізації, пише 24 Канал з посиланням на Elle. Та якщо пуховик – це швидше база на щодень, то шуба – розкішний вибір для особливих днів. Шуби з екохутра здатні не лише зігріти, але й додати образу особливих акцентів.

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Серед осінньо-зимових колекцій брендів у моду увійшли кілька шуб, які найбільше пануватимуть цього сезону. Обирайте те, що буде найбільше пасуватиме вашому стилю й додавайте у свій гардероб.

Довга шуба

Майже всі дизайнери зробили цього року ставку на довжину міді чи максі. Бренди представили шуби з широкими плечима, з довгим ворсом чи вишукані позиції з поясом.



Ефектні шуби на зиму 2025 / Фото Elle

Класична коричнева

Минулого року була шалена популярність на коричневі шуби, втім цього сезону вони все ще очолюють тренди зими. Така шуба стала класикою гардероба, яка полюбилася модницям та світовим знаменитостям.



Стильні шуби на зиму 2025 / Фото Elle

Елегантна біла

Ця модель є базовою, тож не втратить своєї актуальності з роками. Шуба виглядає особливо елегантною, тож її залюбки можна використовувати під вечірні сукні чи вишукані комплекти. На подіумах білу шубу представило чимало брендів.



Модні шуби на зиму 2025 / Фото Elle

Кольорова шуба

Щоб розбавити холодну пору яскравими тонами, радимо звернути увагу на кольорові шуби. Це можуть бути не лише дуже соковиті відтінки, але й більш спокійні, які не кидатимуться сильно в очі.



Стильні шуби на зиму 2025 / Фото Elle

Українські бренди вже мають у своєму асортименті багато шуб, тож можна придивитися до вкорочених моделей в горіховому та молочному відтінку чи звернути увагу на максіваріанти.