Зимой мы имеем широкий выбор верхней одежды для стилизации, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Но если пуховик – это скорее база на каждый день, то шуба – роскошный выбор для особых дней. Шубы из экомеха способны не только согреть, но и добавить образу особых акцентов.

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Среди осенне-зимних коллекций брендов в моду вошли несколько шуб, которые больше всего будут господствовать в этом сезоне. Выбирайте то, что будет больше всего подходить вашему стилю и добавляйте в свой гардероб.

Длинная шуба

Почти все дизайнеры сделали в этом году ставку на длину миди или макси. Бренды представили шубы с широкими плечами, с длинным ворсом или изысканные позиции с поясом.



Эффектные шубы на зиму 2025 / Фото Elle

Классическая коричневая

В прошлом году была бешеная популярность на коричневые шубы, впрочем в этом сезоне они все еще возглавляют тренды зимы. Такая шуба стала классикой гардероба, которая полюбилась модницам и мировым знаменитостям.



Стильные шубы на зиму 2025 / Фото Elle

Элегантная белая

Эта модель является базовой, поэтому не потеряет своей актуальности с годами. Шуба выглядит особенно элегантной, поэтому ее охотно можно использовать под вечерние платья или изысканные комплекты. На подиумах белую шубу представило немало брендов.



Модные шубы на зиму 2025 / Фото Elle

Цветная шуба

Чтобы разбавить холодную пору яркими тонами, советуем обратить внимание на цветные шубы. Это могут быть не только очень сочные оттенки, но и более спокойные, которые не будут бросаться сильно в глаза.



Стильные шубы на зиму 2025 / Фото Elle

Украинские бренды уже имеют в своем ассортименте много шуб, поэтому можно присмотреться к укороченным моделям в ореховом и молочном оттенке или обратить внимание на максиварианты.