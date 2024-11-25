Зимой мы имеем широкий выбор верхней одежды для стилизации, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Но если пуховик – это скорее база на каждый день, то шуба – роскошный выбор для особых дней. Шубы из экомеха способны не только согреть, но и добавить образу особых акцентов.

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Среди осенне-зимних коллекций брендов в моду вошли несколько шуб, которые больше всего будут господствовать в этом сезоне. Выбирайте то, что будет больше всего подходить вашему стилю и добавляйте в свой гардероб.

Длинная шуба

Почти все дизайнеры сделали в этом году ставку на длину миди или макси. Бренды представили шубы с широкими плечами, с длинным ворсом или изысканные позиции с поясом.

Стильные шубы на зиму 2025
Эффектные шубы на зиму 2025 / Фото Elle

Классическая коричневая

В прошлом году была бешеная популярность на коричневые шубы, впрочем в этом сезоне они все еще возглавляют тренды зимы. Такая шуба стала классикой гардероба, которая полюбилась модницам и мировым знаменитостям.

Стильные шубы на зиму 2025
Стильные шубы на зиму 2025 / Фото Elle

Элегантная белая

Эта модель является базовой, поэтому не потеряет своей актуальности с годами. Шуба выглядит особенно элегантной, поэтому ее охотно можно использовать под вечерние платья или изысканные комплекты. На подиумах белую шубу представило немало брендов.

Стильные шубы на зиму 2025
Модные шубы на зиму 2025 / Фото Elle

Цветная шуба

Чтобы разбавить холодную пору яркими тонами, советуем обратить внимание на цветные шубы. Это могут быть не только очень сочные оттенки, но и более спокойные, которые не будут бросаться сильно в глаза.

Стильные шубы на зиму 2025
Стильные шубы на зиму 2025 / Фото Elle

Украинские бренды уже имеют в своем ассортименте много шуб, поэтому можно присмотреться к укороченным моделям в ореховом и молочном оттенке или обратить внимание на максиварианты.