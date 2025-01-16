Краса зашкалює: 5 наймодніших спідниць на весну, які будуть мати всі
- На весняно-літній сезон у тренді будуть спідниці bubble, моделі в картатий принт, з різноманітними розрізами та використанням кринолінів.
- Серед модних моделей: спідниця на запах, з криноліном, bubble, з рюшами та мікроспідниця, які легко поєднуються з базовими кольорами гардеробу.
У магазинах активно триває розпродаж зимових колекцій, оскільки всі вже активно готуються до поповнення асортименту вбранням на весняно-літній сезон. Для тих, хто любить створювати образи на основі красивих спідниць, розповідаємо про найпопулярніші позиції.
У новому сезоні нас чекає чимало привабливих та цікавих моделей, які захоче приміряти кожна дівчина, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У тренді будуть спідниці bubble, моделі в картатий принт, з різноманітними розрізами та використанням кринолінів.
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Спідниця на запах
Такі спідниці в новому сезону посядуть перше місце. Завдяки асиметричному крою та функціональній тканині спідниці з вирізами на запах будуть панувати увесь весняно-літній сезон.
Стильні спідниці на 2025 рік / Фото Vogue
Спідниця з криноліном
Модель спідниці з криноліном має всі шанси замінити наші улюблені спідниці в довжині максі. Підійде така модель не всім, оскільки вона має дещо експериментальний дух, який захочуть приміряти лише сміливі дівчата.
Ефектні спідниці на 2025 рік / Фото Vogue
Спідниця Bubble
Така спідниця стане ідеальною союзницею для богемного, мінімалістичного чи кокетливого образу. Стилісти вже почали натякати, що спідниці-бульбашки стануть неймовірно актуальними навесні, тому їх можна поєднувати з цікавими жилетками чи класичними сорочками.
Стильні спідниці на 2025 рік / Фото Vogue
Спідниця з рюшами
Дизайнери вирішили тренд на мінімалізм трішки розбавити й додати в асортимент виробів спідниці з рюшами. Ми дещо забули про такі фасони, але в сонячну погоду вони стануть ідеальним доповненням до топів чи майок.
Красиві спідниці на 2025 рік / Фото Vogue
Мікроспідниця
Кожного сезону дизайнери намагаються повернути в наше життя мікроспідниці, втім справжній успіх їх чекатиме лише цього року. Ультракороткі спідниці радимо носити з ефектними чоботами, туфлями на підборах чи босоніжками.
Стильні спідниці на 2025 рік / Фото Vogue
Кольори усіх представлених спідниць – базові, тобто такі, які легко впишуться в гардероб та поєднаються з класичними речима в білому, сірому, чорному чи модному шоколадному відтінку.