Які короткі стрижки будуть трендовими у 2025 році

Побутує міф, що короткі стрижки це не жіночно. Насправді ж, така зачіска навпаки – підкреслює витонченість рис обличчя.

Варіацій коротких стрижок дуже багато. Аби підібрати для себе найкращий варіант, врахуйте форму обличчя, густоту волосся та ритм життя, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також 5 модних речей, з якими треба попрощатися у 2025 році: вони стануть антитрендовими

Піксі

Піксі залишається однією з найтрендовіших стрижок у 2025. Найбільш стильними є варіанти з чубчиком.

Зверніть увагу! Ця стрижка чудово підійде жінкам, що мають тонке волосся. Піксі підкреслює риси обличчя, виділяючи вилиці.

Цьогоріч цей тренд запустила Емма Стоун, яка з'явилась з такою зачіскою на "Золотому глобусі". Серед відомих жінок, що обирали піксі, варто виділити:

Еді Седжвік;

Лінду Євангелісту;

Одрі Хепберн.



Яка зачіска підходить для тонкого волосся / Фото Getty Images

Інді-боб

Пік популярності цієї зачіски був в кінці 90-х. Тоді таку стрижку носили Кейт Мосс та Ерін Уоссон.

Головна перевага цього варіанту – практичність. Таку стрижку дуже легко укладати, для цього потрібно лише:

вимити волосся; якщо волосся в'ється, варто залишити його висихати природним шляхом; у випадку, коли волосся пряме: нанесіть засіб для укладки і створіть невеликий об'єм.

Зауважте! В деяких джерелах стрижка "інді-боб" має назву – "гранж-боб".

Мікро-боб

При такій стрижці волосся має довжину до половини шиї або трохи нижче вух. Заморочуватись з укладкою в цьому випадку непотрібно. Достатньо додати прикореневого об'єму та зробити на волоссі легкі хвилі.

Нагадаємо! Накрутити волосся можна дуже легко, за допомогою підручних засобів.