Вариаций коротких стрижек очень много. Чтобы подобрать для себя лучший вариант, учтите форму лица, густоту волос и ритм жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Читайте также 5 модных вещей, с которыми надо попрощаться в 2025 году: они станут антитрендовыми
Пикси
Пикси остается одной из самых трендовых стрижек в 2025 году. Наиболее стильными являются варианты с челкой.
Обратите внимание! Эта стрижка прекрасно подойдет женщинам, имеющим тонкие волосы. Пикси подчеркивает черты лица, выделяя скулы.
В этом году этот тренд запустила Эмма Стоун, которая появилась с такой прической на "Золотом глобусе". Среди известных женщин, что выбирали пикси, стоит выделить:
- Эди Седжвик;
- Линду Евангелисту;
- Одри Хепберн.
Какая прическа подходит для тонких волос / Фото Getty Images
Инди-боб
Пик популярности этой прически был в конце 90-х. Тогда такую стрижку носили Кейт Мосс и Эрин Уоссон.
Главное преимущество этого варианта – практичность. Такую стрижку очень легко укладывать, для этого нужно лишь:
- вымыть волосы;
- если волосы вьются, стоит оставить их высыхать естественным путем;
- в случае, когда волосы прямые: нанесите средство для укладки и создайте небольшой объем.
Заметьте! В некоторых источниках стрижка "инди-боб" имеет название – "гранж-боб".
Микро-боб
При такой стрижке волосы имеют длину до половины шеи или чуть ниже ушей. Заморачиваться с укладкой в этом случае не нужно. Достаточно добавить прикорневой объем и сделать на волосах легкие волны.
Напомним! Накрутить волосы можно очень легко, с помощью подручных средств.