Вариаций коротких стрижек очень много. Чтобы подобрать для себя лучший вариант, учтите форму лица, густоту волос и ритм жизни, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Пикси

Пикси остается одной из самых трендовых стрижек в 2025 году. Наиболее стильными являются варианты с челкой.

Обратите внимание! Эта стрижка прекрасно подойдет женщинам, имеющим тонкие волосы. Пикси подчеркивает черты лица, выделяя скулы.

В этом году этот тренд запустила Эмма Стоун, которая появилась с такой прической на "Золотом глобусе". Среди известных женщин, что выбирали пикси, стоит выделить:

Эди Седжвик;

Линду Евангелисту;

Одри Хепберн.



Какая прическа подходит для тонких волос / Фото Getty Images

Инди-боб

Пик популярности этой прически был в конце 90-х. Тогда такую стрижку носили Кейт Мосс и Эрин Уоссон.

Главное преимущество этого варианта – практичность. Такую стрижку очень легко укладывать, для этого нужно лишь:

вымыть волосы; если волосы вьются, стоит оставить их высыхать естественным путем; в случае, когда волосы прямые: нанесите средство для укладки и создайте небольшой объем.

Заметьте! В некоторых источниках стрижка "инди-боб" имеет название – "гранж-боб".

Микро-боб

При такой стрижке волосы имеют длину до половины шеи или чуть ниже ушей. Заморачиваться с укладкой в этом случае не нужно. Достаточно добавить прикорневой объем и сделать на волосах легкие волны.

Напомним! Накрутить волосы можно очень легко, с помощью подручных средств.