Мода циклічна. Періодично трендами стають хіти минулих сезонів. Зокрема, зараз в моду повернулися різноманітні коси.

Зараз в тренді "розслаблені" коси. Також в моді різноманітні цікаві плетіння, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яка коса в моді зараз

На Берлінському кінофестивалі. зірка фільму "Субстанція" Маргарет Кволлі з'явилась з оригінальною зачіскою. Її волосся було зібране у цікаву косу.



Яка зачіска зараз в моді / Getty Images

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Ця зачіска гарно обрамляє обличчя акторки, підкреслюючи її природну красу. Варто також додати, що така коса підходить майже під всі типи обличчя.



Яку зачіску варто зробити на свято / Getty Images

Особливо гарно виглядає ця зачіска, якщо у вас довге волосся. Варто відзначити і практичність такого методу укладки. З цією зачіскою можна легко ходити цілий день і вона виглядатиме так сам добре, як і зранку.