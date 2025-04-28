Наймодніші відтінки лаку: не пропустіть хітові кольори цієї весни
- Модні відтінки лаку 2025 року: томатний червоний, жовтий, кавовий, Capri Blue.
- Зараз в тренді різні форми нігтів.
Зараз в тренді абсолютно різні кольори нігтів. Підібрати для себе вдалий відтінок зможе кожна модниця.
До того ж в моді різні форми нігтів. Сміливо можна сказати, що цьогоріч найбільш трендовим залишається самовираження в усіх його проявах, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Який колір манікюру модний у 2025 році
Томатний
Червоний – це, безумовно, незмінна класика. Особливо модний у 2025 році "томатний" відтінок.
Жовтий
Жовтий недарма називають кольором сонця. Це чудовий відтінок, який прекрасно підходить для теплої пори року. Таким манікюр навіює по-справжньому літній настрій.
Кавовий
В тренді усі можливі "відтінки" кави. Обирайте, що вам по душі.
Лайфхак! Щоб такий манікюр виглядав цікавішим, зробіть усі нігтики у різних кольорах.
Capri Blue
Capri Blue – незвичний відтінок блакитного, який нагадує небесну блакить і морські простори водночас. Такий колір виглядає дуже цікаво та незвично.
Смарагдове желе
Манікюр желе став справжнім хітом цього року. Цей тренд пішов з Кореї і отримав широку популярність по всьому світу.
Зауважте! Якщо виконати такий дизайн у смарагдовому відтінку, він виглядатиме по-справжньому "дорого".