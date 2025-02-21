Андре Тан назвав головні тренди весни: добірка найпопулярніших речей

Наближається новий сезон, тому головний дизайнер України Андре Тан розповів про головні тренди весни. Модельєр розповів, що в моді буде витонченість, жіночність та різноманітні експерименти.

Андре Тан зазначає, що основною глобальною тенденцією є повернення до жіночності, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. За словами дизайнера, у моді пануватимуть образи, які підкреслять природну красу й грацію жінки.

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Приталений силует

Дуже модними в новому сезоні стануть приталені сукні та жакети. Це може бути класичний приталений крій й сучасні інтерпретації з акцентом на лініях тіла.



Трендові речі на 2025 рік / Фото з інстаграму Андре Тана

Драпірування

У новому сезоні робіть акцент на м’які складки, об’ємні рукави й тканини, що створюють ефект легкості та витонченості. Драпірування можуть бути на сукні, спідниці та блузах.



Трендові речі на 2025 рік / Фото з інстаграму Андре Тана

Прозорість

Додати образу загадковості й романтики можна завдяки прозорим тканинам й мереживу. Це можуть бути прозорі вставки на спідниці та штанах, чи цікава довга майка з прозорого матеріалу, яку потрібно одягати поверх футболки.



Трендові речі на 2025 рік / Фото з інстаграму Андре Тана

Корсети

Доповнюйте корсетами красиві спідниці-тюльпани, вишукані шкіряні спідниці, штани, мішкуваті джинси тощо. Також можна звертати увагу на сукні з корсетами.



Трендові речі на 2025 рік / Фото з інстаграму Андре Тана

Бахрома

Створити ефект рухливості можна завдяки бахромі. Вона цього року присутня на сумках, взутті, куртках, спідницях та сукнях.



Трендові речі на 2025 рік / Фото з інстаграму Андре Тана

Вирізи та розрізи

Продовжують бути на піку популярності різноманітні вирізи та розрізи. Вони можуть бути на спині, плечах чи талії. Завдяки такому вбранню ви зможете додати образу сексуальності й елегантності.



Трендові речі на 2025 рік / Фото з інстаграму Андре Тана