Тренди зими 2024/25: список речей, які треба мати в гардеробі

Модниці вже активно починають готуватися до зими, тож пропонуємо вашій увазі кілька стильних речей, без яких не обійтися в холодну пору року. Стилісти зазначають, що взимку ми зможемо експериментувати з багатошаровістю.

Також у новому сезону буде чимало цікавих фактур та ефектної колірної палітри, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Та перед тим, як формувати гардероб на зиму, переконайтеся, що у вас є достатньо речей з базового гардероба, який складає основу всіх аутфітів.

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Светр з високим горлом

Такий светр вважається базовим, втім цієї зими він буде досить актуальним й трендовим. Ця річ є теплою, комфортною та ідеально поєднується з будь-яким низом – від джинсів й лосінів до штанів палаццо чи шкіряних спідниць.

Коричнева дублянка

Дублянки в зимову пору займають провідні позиції, тож цього року радимо звернути увагу саме на коричневий колір, який є конкурентом чорним дублянкам. Така річ ідеально підходить до будь-яких речей, особливо до коричневих уггів.

Сірий монохромний образ

Стилісти зазначають, що в моді взимку будуть сірі монохромні образи, які виглядають доволі витончено й універсально. До сірого светра й штанів з пальтом можна додавати червону сумку, як яскравий акцент.

Замшева сумка

Багато модниць вже продемонстрували на собі трендову замшеву сумку, тож взимку нам без неї не обійтися. Такий затишний аксесуар ідеально підійде під утеплені зимові пальта й дублянки.

Вбрання бургунді

Найтрендовішим кольором осені вважається бургунді, який перейде з нами в зимовий сезон. Речей у цьому кольорі вже є багато – від лонгслівів до светрів та навіть костюмів.

Трикотажний костюм

У холодну пору обов’язково треба додати у свій гардероб трикотажний костюм, який вважається справжнім мастхевом. Светр та штани вдало поєднуються з уггами, челсі та пуховиками.