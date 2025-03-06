Вправи поєднують функціональні та складні рухи, пише 24 Канал з посиланням на Woman&Home та фітнес-експертку Керолайн Ідієнс.

Читайте також Про набряки можна забути: 5 порад, які виведуть зайву воду з організму

Вони покращують поставу, стабільність та рівновагу, створюють м’язову масу, покращують силу й прискорюють метаболізм. Жінка розповіла про вправи, які рекомендує жінкам після 40 років. У міру прогресу варто додавати ваги.

Присідання

Цей рух зміцнює нижню частину тіла. Вправа опрацьовує квадраципси, сідничні м’язи та підколінні сухожилля.

Випади

Рух однією ногою гарно допомагає утримувати рівновагу й підвищувати спритність. Випади можна робити вперед, назад та вбік. Вправа опрацьовує сідничні м’язи, підколінні сухожилля квадрицепси.



Жінкам після 40 років потрібно систематично тренуватися / Фото з інстаграму Розі Гантінгтон-Вайтлі

Відтискання

Вправа з власною вагою зміцнює верхню частину тіла, опрацьовує груди, плечі й трицепси.

Гребки

Вони зміцнюють спину й покращують поставу. Вправа добре пропрацьовує м'язи спини, задіює руки, плечі та ядро для стабільності. У тренажерному залі гребки можна виконувати з гантелями, гирями чи штангою.

Планка

Ця вправа є найкращою для виконання вдома. Вона добре розвиває верхню частину тіла.

Для хорошого результату варто робити 3 підходи по 8 – 12 повторень. Новачкам може бути дещо важко на початку силових тренувань, тому можна виконувати менше підходів чи повторень. Слухайте своє тіло й робіть вправи у власному темпі, тренуючись 2 – 3 рази на тиждень.