Тренери кажуть, що скакалка допомагає тримати тіло в тонусі, підвищує витривалість й має безліч переваги, про які треба знати всім, хто любить кардіонавантаження, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Які переваги має тренування зі скакалкою?

Потужне кардіо

Скакалка – це одне з найефективніших кардіо-вправ, оскільки покращує загальний стан організму.

Допомагає схуднути

За 30 хвилин активних стрибків можна спалити до 300 калорій. Навіть короткотривалі сесії на початку запускають метаболізм та допомагають тілу працювати ефективніше.

Робота усіх м’язів

Під час роботи зі скакалкою працюють усі м’язи – ноги, прес, плечі та руки. Саме зі скакалкою відбувається повноцінне тренування для всього тіла. Особлива будуть відчуватися литки, руки та корпус.



Стрибки на скакалці є корисними / Фото Pexels

Менше навантаження на суглоби

Якщо біг дається важко, то під час стрибків тиск на коліна вдвічі менший, ніж під час бігу.

Зменшує тривожність

Стрибки вивільняють ендорфіни – гормони щастя, тому за допомогою скакалки можна покращити настрій, знизити рівень стресу й боротися з проявами тривоги.

Як тренуватися зі скакалкою?

Початківцям варто робити від 5 до 10 підходів (30 секунд стрибків – 30 секунд відпочинку). Середній рівень може робити ту ж саму кількість підходів, але збільшити кількість стрибків (1 хвилину стрибати та 30 секунд відпочивати).

Видання Woman & Home зазначає, що стрибки є справді хорошим тренуванням для тих, хто хоче схуднути, оскільки задіюють дуже багато м'язів. Вправа є ефективною для спалювання калорій, тож допоможе скинути вагу й спалити жир. Всього 10 хвилин стрибків здатні спалити стільки ж калорій, як і 30 хвилин бігу.

