5 трикотажних речей від українських брендів, які мають бути у вашому гардеробі

Бавовна та віскоза, вовна та кашемір, бамбукове волокно та навіть шовк – прийшов час закутуватися в затишні трикотажні речі з різноманітних матеріалів. Це найкомфортніший варіант вбрання для осінньо-зимового сезону та найгарячіший тренд.

Трикотаж сміливо виходить за рамки, тож тепер це не тільки светри чи кардигани або домашні комплекти, пише 24 Канал. Трикотажними стали штани, шорти, спідниці, костюми, жакети та сорочки.

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Разом з платформою українських брендів Всі. Свої ми обрали п'ять трикотажних речей від локальних виробників, які точно мають оселитися у вашому гардеробі цієї осені.

Костюм зі штанами

Класичне поєднання штанів та светра виглядає свіжо та актуально в костюмі молочного кольору, виконаного з мериносової вовни та кашеміру. Його можна доповнювати й іншими трикотажними позиціями для створення ефекту багатошаровості, якщо накинути об'ємний кардиган та шарф.

Якщо додати ще в'язані шкарпетки та пухнасте взуття, то можна легко створити гостромодний образ, що за рівнем комфорту не поступатиметься найзручнішій піжамі.

Костюм зі штанами від бренду Touchwool / Фото з Всі. Свої

Костюм зі спідницею

Якщо хочеться чогось оригінальнішого за звичний светр – можна обрати комплект зі спідниці та в'язаного худі. Він має водночас розслаблений та зібраний вигляд, а за допомогою різних аксесуарів можна змінювати настрій образів від кежуальних до ошатних.

Спідниця та худі від бренду ModeCOMMODE / Фото з Всі. Свої

Светр

Звісно, зі списку трикотажних мастхевів неможливо прибрати старий добрий светр. В українських виробників їх цього сезону досить багато. Радимо обирати для себе фактурний джемпер з орнаментом "коси" виконаний з мериносової вовни та кашеміру, на якого можна покластися навіть у найлютіші холоди. Можете також спробувати трендову стилізацію, одягнувши його поверх пальто замість шарфа.

Светр у пастельних тонах від Touchwool / Фото з Всі. Свої

Спідниця

Без трикотажної спідниці важко уявити сезон 2024-2025. Вона може стати ідеальним тлом для створення найрізноманітніших образів – трикотажних, бунтарських з масивними черевиками, і контрастних з шовковою сорочкою чи блузою в паєтках.

Трикотажна спідниця у трендовому сірому кольорі Wool Happen / Фото з Всі. Свої

Сорочка

Навіть класична сорочка може мати трикотажне втілення. Ця річ додасть затишку звичним діловим образам. Стилізувати таку сорочку можна не лише зі спідницями-олівцями: поєднання з джогерами, шкіряними кюлотами чи трикотажними низами теж матиме прекрасний вигляд.

Трикотажна сорочка від Selfie by Deeva / Фото з Всі. Свої

Купити всі ці та ще десятки інших трикотажних позицій від багатьох українських виробників можна 16 та 17 листопада на Десятинній, 12. Проєкт Всі. Свої проведе там Трикотажний маркет. Організатори готують цілий поверх трикотажних виробів: класичних та оригінальних, з принтами та декором, на кожен день та для особливих випадків.