5 трендових пар взуття на осінь: ви не можете їх пропустити
- Сліпери, атласні туфлі, туфлі Peep-toe, взуття з екзотичною фактурою та зморшкуватою халявою є трендовими на осінь.
- Ці моделі взуття вже набирають популярності серед модних інфлюенсерів та рекомендуються для різних стилів одягу.
Дизайнери на осінній сезон представили класичне взуття, яке поєднали з новими моделями, які якнайшвидше вже хочеться додати до свого гардероба. У новому сезоні актуальними будуть зручні та красиві пари, які неможливо оминути увагою.
Взуття відіграє таку ж важливу роль у формуванні образу, як і речі, аксесуари чи прикраси, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Italy. У матеріалі представлено найкращі пари, які вже набирають популярності серед модних інфлюенсерів.
Читайте також Замшеві чоботи повернулися в моду: стильна добірка для натхнення
Яке взуття в моді цього сезону?
Сліпери
Таке взуття підійде на теплу осінню погоду у вересні та на початку жовтня. Взуття на пласкій підошві ідеально підійде для міста. М’які та мінімалістичні сліпери гарно поєднуються з костюмами, широкими штанами чи мішкуватими джинсами.
Трендове взуття на осінь 2025 / Фото Vogue
Атласні туфлі
Певний час туфлі з атласу не були на піку популярності, але цієї осені знову стають модними. Це взуття можна носити з сукнями, спідницями та вишуканими тренчами.
Трендове взуття на осінь 2025 / Фото Vogue
Туфлі Peep-toe
Взуття з відкритим пальцем знову повертається в моду. Їх носять на босу ногу чи бежеві туфлі. Щоб створити вінтажний аутфіт, поєднуйте взуття з сукнею в горошок чи ефектним платтям з коміром. Таке взуття точно стане акцентним у вашому гардеробі.
Трендове взуття на осінь 2025 / Фото Vogue
Екзотична фактура
Цього року в моду входить взуття з витиснутою шкірою під крокдила, луску змій чи ящірок. Ефектно виглядають високі чоботи на осінь, які точно стануть головною родзинкою в образі.
Трендове взуття на осінь 2025 / Фото Vogue
Зморшкувата халява
Найпопулярнішим взуттям осені стане взуття зі зморшкуватою халявою. Їх можна одягати поверх вузьких джинсів чи лосинів. Знайти такі чоботи можна у замші чи лакованій шкірі.
Трендове взуття на осінь 2025 / Фото Vogue
Які чоботи восени будуть в тренді?
У тренді – ботфорти з м'якої шкіри, чоботи зі зміїним принтом, бордові відтінки, чоботи для верхової їзди та з м'якою халявою.
Саме чоботи стануть головною родзинкою, дозволяючи грати на контрастах та робити взуття ключовим елементом образу.
Часті питання
Які види взуття є трендовими на осінь 2025 року?
На осінь 2025 року трендовими є сліпери, атласні туфлі, туфлі Peep-toe, взуття з екзотичною фактурою та взуття зі зморшкуватою халявою.
З чим найкраще поєднувати атласні туфлі цього сезону?
Атласні туфлі найкраще поєднувати з сукнями, спідницями та вишуканими тренчами.
Які матеріали та текстури використовуються у модному взутті цього сезону?
Цього сезону модне взуття використовує витиснуту шкіру під крокодила, луску змій чи ящірок, а також замшу чи лаковану шкіру для чобіт зі зморшкуватою халявою.