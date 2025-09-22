Дизайнери на осінній сезон представили класичне взуття, яке поєднали з новими моделями, які якнайшвидше вже хочеться додати до свого гардероба. У новому сезоні актуальними будуть зручні та красиві пари, які неможливо оминути увагою.

Взуття відіграє таку ж важливу роль у формуванні образу, як і речі, аксесуари чи прикраси, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Italy. У матеріалі представлено найкращі пари, які вже набирають популярності серед модних інфлюенсерів.

Читайте також Замшеві чоботи повернулися в моду: стильна добірка для натхнення

Яке взуття в моді цього сезону?

Сліпери

Таке взуття підійде на теплу осінню погоду у вересні та на початку жовтня. Взуття на пласкій підошві ідеально підійде для міста. М’які та мінімалістичні сліпери гарно поєднуються з костюмами, широкими штанами чи мішкуватими джинсами.



Трендове взуття на осінь 2025 / Фото Vogue

Атласні туфлі

Певний час туфлі з атласу не були на піку популярності, але цієї осені знову стають модними. Це взуття можна носити з сукнями, спідницями та вишуканими тренчами.



Трендове взуття на осінь 2025 / Фото Vogue

Туфлі Peep-toe

Взуття з відкритим пальцем знову повертається в моду. Їх носять на босу ногу чи бежеві туфлі. Щоб створити вінтажний аутфіт, поєднуйте взуття з сукнею в горошок чи ефектним платтям з коміром. Таке взуття точно стане акцентним у вашому гардеробі.



Трендове взуття на осінь 2025 / Фото Vogue

Екзотична фактура

Цього року в моду входить взуття з витиснутою шкірою під крокдила, луску змій чи ящірок. Ефектно виглядають високі чоботи на осінь, які точно стануть головною родзинкою в образі.



Трендове взуття на осінь 2025 / Фото Vogue

Зморшкувата халява

Найпопулярнішим взуттям осені стане взуття зі зморшкуватою халявою. Їх можна одягати поверх вузьких джинсів чи лосинів. Знайти такі чоботи можна у замші чи лакованій шкірі.



Трендове взуття на осінь 2025 / Фото Vogue

Які чоботи восени будуть в тренді?