Кольори, які візуально роблять стрункішими: візьміть це на замітку

Жінки знають, що найкраще зайві кілограми приховує чорний колір, який візуально робить талію й фігуру тоншою. Проте влітку чорне вбрання стає серйозним викликом, оскільки найшвидше привертає до себе сонце. Натомість можна обрати інші відтінки, які теж здатні не гірше чорного візуально прибрати зайві складки.

Чудово коригують фігуру ще кілька кольорів, які краще пасують до літнього гардероба й здатні легко та просто створити стрункий силует, пише 24 Канал з посиланням на Oboz.Ua.

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Які кольори візуально роблять стрункішими?

Темно-синій

Насичений синій колір здатен ефективно створити правильні пропорції. Відтінок краще пасує до літніх кольорів. Він візуально звужує фігуру та добре поєднується з яскравими літніми аксесуарами.

Смарагдовий

Темні відтінки зеленого допомагають приховати недоліки фігури й створити стрункий силует. Глибокий зелений здатен зменшити об’єми, підкреслити виразність очей та навіть надати шкірі здорового сяйва.



Смарагдовий здатен зробити образ стрункішим / Фото Pexels

Сірий

Зробіть влітку ставку на сірий, який відверне увагу від проблемних зон. Стилісти радять обирати сірий для монохромних образів, які чудово витягують фігуру й роблять її стрункою.

Насичений бордовий

Чудовий бордовий відтінок гарно скоригує фігуру. Деякі стилісти зазначають, що червоний та всі його відтінки здатні бути навіть ефективнішими за чорний, оскільки ідеально впливають на створення стрункого силуету.

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