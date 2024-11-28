Парфуми, від яких в захваті всі жінки: ці аромати підкорили серця мільйонів

Кожна жінка хоче мати свій особливий аромат, який буде характерний саме її особистості. Серед всіх варіантів віднайти щось своє досить складно, оскільки різноманіття просто вражає. Втім, парфумери вивели певну кількість парфумів, які встигли підкорити величезну кількість жінок.

Про ці аромати модниці не перестають говорити, бо вони справді мають неймовірний запах та закохують в себе з перших секунд, пише 24 Канал. Деякі парфуми стали справжніми іконами, які впізнають в будь-якому куточку світу. Вони найбільше продаються в магазинах та не втрачають популярності.

Зверніть увагу 5 парфумів для жінок на зиму: аромати, які закохують в себе з перших нот

Аромат є чудовим довершенням образу, тож є настільки важливим, як прикраси та аксесуари. Якщо хочете оновити свою зимову парфумерну колекцію, радимо зосередитися на чотирьох найвпізнаваніших ароматах.

Dolce & Gabbana "L'Imperatrice"

Ці парфуми підійдуть для жінок, які люблять квітковий та солодкий аромат. Парфум був випущений ще у 2009 році, але досі не втрачає своєї популярності. Верхні ноти парфуму насичені ківі, ревінем та рожевим перцем. Середні ноти складаються з кавуна, цикламену та жасмину, а ноти бази – це дерево лимона, мускус та сандал.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest

Gucci "Bloom"

Початкова нота представлена з ніжної туберози, яка має вишуканий запах. Серце парфуму насичене жасмином й самбаком, а за оксамитовий шлейф відповідає корінь ірису. Аромат підійде для тих жінок, які люблять виразний та насичений запах квіткового букета.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest

Lancôme "La Vie Est Belle"

Кращі парфумери Франції поєднали аристократичний ірис з нотами праліне та ванілі. Початкові ноти відкривають запах чорної смородини та стиглої груші. Далі розкривається аромат іриса з акцентами жасмину та квіток апельсина, а фінальну частину закриває солодке праліне з пудровою ваніллю та пачулі.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent "Black Opium"

Цей парфум відомий багатьом жінкам. Він складається із солодкої суміші кави та ванілі. Верхні ноти аромату складаються з італійської сливи, коріандру, цитрусу, перцю, мандарини, гвоздики та бергамоту. Серце парфуму наповнене жасмином, конваліями, персиком і трояндами. Базові ноти закриває сандал, амбра та кориця. Одного натискання буде достатньо, щоб парфум протримався увесь день.



Парфуми, які обожнюють жінки / Фото Pinterest