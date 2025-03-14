Українка зробила макіяж за допомогою Skittles і розірвала TikTok: результат здивував усіх

Українська б'юті-блогерка Аліна Молчанова зробила макіяж за допомогою драже Skittles. Це вийшло неочікувано красиво.

Дівчина розфарбувала своє обличчя кольорами Skittles. Вона обирала колір косметики навмання, витягуючи драже з пачки. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @alina.second.wind.

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Макіяж за допомогою Skittles

Спершу Аліна обрала колір тонального – їй випало драже блакитного кольору. "Я стаю схожа на якогось смурфика", – пожартувала дівчина.

На блакитне обличчя вона нанесла зелений консилер, коричневий скульптор та червоні рум'яна. Після цього дівчина обрала колір брів – їй випав рожевий.

Також Аліна одягнула зелені лінзи, оскільки їй випала така цукерка. Потім вона обрала 2 кольори тіней – обидва трапились зелені. Дівчина не розгубилася, тож взяла зелені тіні різних відтінків.

На фінальних нотах їй сильно пощастило – Skittles обрали дівчині рожеві стрілки та червоні губи.

Макіяж за допомогою Skittles: дивіться відео

Хоч це і не трендовий макіяж 2025 року, він вийшов яскравим та цікавим. У коментарях зауважили, що Аліна стала схожа на планету Земля.



Результат макіяжу / Скриншот з відео

Також одна з коментаторів написала, що творчий макіяж Аліни їй більше подобається, ніж свій повсякденний.