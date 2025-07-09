Найкрутіші українські дизайнери, про яких мають знати всі

9 липня відзначається День моди. У цей день варто не лише створювати красиві образи, але й згадати про тих, хто задає тренди та створює моду. Світ звертає увагу на Україну й через культуру, оскільки дизайнери з нашої країни впевнено заявляють про себе в багатьох куточках світу. У матеріалі розповімо про найкращих українських дизайнерів, імена яких варто знати кожному.

Завдяки створенню красивих речей, талановиті дизайнери отримали світове визнання, пише 24 Канал. Дуже багато брендів популяризують Україну та одягають багатьох голлівудських зірок.

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Про наших дизайнерів знає величезна кількість зірок, які приміряють щоразу нові речі. Знаменитості першої величини мають у своєму гардеробі вбрання від українських брендів, тому ділимося кількома унікальними дизайнерами, які вплинули на українську моду.

Світлана Бевза

Дизайнерка Світлана Бевза заснувала власний бренд BEVZA ще у 2006 році. Вона створює мінімалістичні, стримані та елегантні колекції, які вже багато років представляє на Тижнях моди у Нью-Йорку.

До найпопулярніших речей дизайнерки належать елементи вбрання та прикрас з українськими культурними кодами. Бевза створила сережки у формі колосків, балаклаву присвячену княгині Ользі та ще багато інших знакових речей.

Колекції бренду BEVZA неодноразово з’являлися на сторінках провідних глянців, серед яких Vogue, Harper’s Bazaar, Elle та інші. Нещодавно у розкішних речах Світлани Бевзи красувалася акторка з серіалу "Секс і місто" Синтія Ніксон.

Руслан Багінський

Головні убори Руслана Багінського стали впізнаваними на увесь світ. Він чи не один з дизайнерів, який зібрав навколо себе найбільше поціновувачів бренду серед світових зірок. Бренд цього року святкує 10-річчя з моменту заснування й має на своєму рахунку безліч знаменитостей, які красувалися у головних уборах RB.

До слова, Руслан Багінський оформив 12 вітрин універмагу Galeries Lafayette у Парижі.

Мадонна знялася в капелюсі українського дизайнера для глянцю, а Бейонсе виступає в капелюхах на своїх концертах. Ріанна, Памела Андерсон, Періс Хілтон, Кайя Гербер, Алессандра Амбросіо та багато інших часто з’являються в головних уборах Багінського.

Іван Фролов

За останні кілька років дизайнер став справжнім відкриттям далеко за межами України. Вбрання від Івана Фролова носить Бейонсе, її донька Блю Айві Картер, Ріта Ора, Гвен Стефані та багато інших.

Бренд є впізнаваним завдяки ефектним корсетам та сукням з вирізами у формі серця. Іван Фролов створює витончені та дещо провокаційні речі, які захоплюють значну кількість зірок.

Мері Фуртас

Львів’янка Мері Фуртас створила бренд CULTNAKED у 2017 році. Колекції вбрання підходили для вечірок, світських заходів та цікавих подій. Серед інших речей вони виділялися тим, що були створені з еластичних тканин та екошкіри, які обтискали тіло.

Популярним елементом українського бренду став скорт – спідниця з шортами з-під низу, яка дозволяє комфортно себе почувати будь-де. Вбрання від Мері Фуртас носить Аріана Гранде, Кендалл Дженнер, Меган Фокс, Скрівер, Жасмін Тукс та інші голлівудські зірки.