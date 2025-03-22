Улюблений манікюр Гейлі Бібер знову в моді: не пропустіть тренд весни 2025

В моду повертається улюблений манікюр Гейлі Бібер. Він був справжнім хітом ще буквально декілька років тому.

Зараз в моді знову будуть "glazed doughnut nails" або їх ще називають глазуровані нігті, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Мінус декілька кілограмів за пару днів: як вивести зайву воду з організму

Який манікюр варто зробити зараз

Глазурованими ці нігті називають недарма. Адже візуально вони нагадують глазур на поверхні пончиків.

Вперше неабияку популярність цей дизайн на нігтях отримав перед Met Gala 2022. Тоді нейл-майстриня Зола Ганзорайт зробила саме такий манікюр для Гейлі Бібер.

Ці нігті виглядають дуже цікаво і водночас стримано. Глазуроване покриття виблискує на сонці, переливаючись різними кольорами.

Нещодавно Гейлі знову з'явилась з такими манікюром. Зокрема, його можна добре роздивитись на її фото з сином.