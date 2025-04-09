Наприклад, в моді малюнки хмаринок. Такі нігті виглядають дуже витончено та ніжно, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Який малюнок хмарок на нігтях варто зробити

Веселкове диво

Побачити серед хмар веселку – це дійсно неабияка удача. Набагато легше створити її на нігтях і насолоджуватись цим видовищем щодня.

Естетичний мінімалізм

Багато хто не може дозволити собі занадто яскравий манікюр. Зокрема, через дрескод. Навіть в такому випадку можна вигадати щось цікаве. Наприклад, зробити акцентним лише один нігтик.

Літнє небо

Ясне небо, де можна побачити великі білосніжні хмари, що пливуть над тобою, завжди підіймає настрій. Щоб бачити таку картину, попри погоду на вулиці, варто створити її на нігтях.

Також цей малюнок можна зробити цікавішим, змінивши фон. Наприклад, рожевий виглядатиме як небо під час світанку.

Зауважте! Виконати такий малюнок на нігтях можна самостійно. Для цього потрібно лише декілька акуратних рухів пензликом. Також, аби зробити цей манікюр цікавішим, можна додати деталі, наприклад, малюнок зірки чи блискітки.