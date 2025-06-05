Який весільний манікюр в моді у 2025 році

Влітку багато пар роблять весілля. Це дійсно дуже комфортний час для такої урочистості. Зокрема, через теплу погоду.

Підготовку до весілля зазвичай розпочинають завчасно. Значна увага приділяється саме образу нареченої. Адже важливо продумати усе, до дрібних деталей, у тому чилі і манікюр, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Варіанти стильного манікюру на весілля

Класичний молочний

Молочний виглядає дуже стильно і стримано. Такий колір прекрасно підійде як для коротких, так і довгих нігтиків.

Мильні нігті

Тренд на так звані "мильні нігті" прийшов до нас з Кореї. Таки манікюр – чудова альтернатива класичному нюду.

French Ombré

Французький омбре – дуже незвичний манікюр, який чудово виглядатиме навіть через декілька тижнів носки. Завдяки переливу, створюється неймовірний ефект. Складається враження наче нігтики покрила сніжна лавина.

Американський манікюр

Характерною рисою американського манікюру є те, що колір нігтів збігається з відтінком на губах. Частково цей дизайн нагадує френч. Річ у тім, що на кінчиках нігтів, при американському манікюрі, може бути білий "капелюшок".

Мережевий френч

Класичний френч можна зробити набагато цікавішим, якщо додати декілька декоративних деталей. До прикладу, ніжне мереживо.

Зверніть увагу! Такий манікюр можна зробити ще цікавішим, якщо додати стрази, наліпки чи об'ємні фігурки.