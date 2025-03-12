Зараз в моді "драматичний" колір. Цей відітнок має поетичну назву – "чорна вишня", пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Який колір нігтів найтрендовіший зараз

Червоно-чорні нігті будуть хітом цієї весни. Саме такий варіант манікюру для себе обрала акторка Лілі Джеймс на тижні моди в Парижі.

Цей відтінок чудово підійде під абсолютно різні кольоротипи. Такий колір сміливо можна назвати універсальним.

Які бренди мають у своїй лінійці колір "чорної вишні"

Chanel

Лак Chanel Le Vernis у відтінку 155 Rouge Noir – це глибокий колір "чорної вишні".

Dior

Відтінок 047 Nuit 1947 лаку Dior Vernis ідеально підійде для створення червоно-чорного манікюру.

Зверніть увагу! Довжина нігтів, при створенні такого манікюру, не має значення.