Сейчас в моде "драматический" цвет. Этот оттенок имеет поэтическое название – "черная вишня", пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой цвет ногтей самый трендовый сейчас

Красно-черные ногти будут хитом этой весны. Именно такой вариант маникюра для себя выбрала актриса Лили Джеймс на неделе моды в Париже.

Этот оттенок прекрасно подойдет под абсолютно разные цветотипы. Такой цвет смело можно назвать универсальным.

Какие бренды имеют в своей линейке цвет "черной вишни"

Chanel

Лак Chanel Le Vernis в оттенке 155 Rouge Noir – это глубокий цвет "черной вишни".

Dior

Оттенок 047 Nuit 1947 лака Dior Vernis идеально подойдет для создания красно-черного маникюра.

Обратите внимание! Длина ногтей, при создании такого маникюра, не имеет значения.