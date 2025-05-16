Як оригінально привітати знайому з Днем народження: їй обов'язково сподобається

У кожної людини є знайомі, яких варто привітати зі святом. Однак як саме це зробити, залишається актуальним питанням.

З одного боку, у вас недостатньо близькі стосунки, аби привітання були сповнені особистого. З іншого – сказати декілька приємних слів знайомій людині на її свято усе ж хочеться.

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Оригінальні привітання, що чудово підійдуть для вашої колеги, однокурсниці чи іншої знайомої ви зможете знайти у підбірці 24 Каналу.

Як привітати з Днем народження знайому жінку

З Днем народження! Бажаю, щоб навколо тебе завжди були світлі, добрі люди. Нехай душа розквітає від радості, а серце завжди знає, що воно кохане. Успіхів, гармонії та внутрішнього світла!

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Вітаю зі святом! Хай кожен рік твого життя приносить тільки нові звершення, мудрість і щастя. Бажаю ніжних обіймів, щирих розмов і теплих вечорів. Нехай доля буде прихильною до тебе!

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Вітаю з днем народження! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, натхнення й гармонії. Нехай доля щедро дарує тобі світлі дні й теплі зустрічі. Здоров'я, любові й здійснення всіх задумів!

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Як привітати однокурсницю з Днем народження / Фото Pexels

Зі святом! Нехай кожен день буде наповнений світлом, а кожна мить – добром. Бажаю внутрішнього спокою, міцного здоров'я й завжди щасливих новин!

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Вітаю з Днем народження! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди вистачало радості, натхнення й енергії. Нехай очі сяють від щастя, а душа співає від задоволення. Бажаю гармонії, краси та миру!

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З Днем народження! Бажаю тобі душевного спокою, жіночого щастя й радості у кожній миті. Нехай здоров'я буде міцним, а серце відкритим до любові.

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З Днем народження! Бажаю тобі щастя в кожному дні. Хай життя дарує тобі незабутні миті й добрих людей поруч. Радості тобі та любові!

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Варіанти привітань для колеги з Днем народження / Фото Pexels

Щасливого Дня народження! Нехай життя дарує тобі тільки приємні сюрпризи. Бажаю жіночого щастя, затишку в домі й міцного здоров'я. Нехай усі дороги ведуть до добра!

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З Днем народження! Бажаю, щоб краса твого серця віддзеркалювалася в усьому, що тебе оточує. Хай буде багато радості, любові й тепла. І щоб кожен день приносив щось добре й нове!

