Універсальна трендова зачіска з якою ви виглядатимете стильно цілий день: вона підійде всім

Коса – універсальна стильна зачіска, яка підходить всім. Це і не дивно, адже варіацій її плетінь існує маса.

Зараз в тренді легкі коси. Така зачіска виглядає злегка недбало, але в цьому є неабиякий шарм, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Які коси в моді у 2025

Подвійні коси

Ці коси виглядають дуже екзотично. Візуально таке плетіння здається важким. Однак насправді виконати його дуже просто.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Класичні коси

Звичайно, класика ніколи не виходить з моди. Однак, зробити таку косу привабливішою можна дуже просто. Для цього необхідно лише трохи змінити формат плетіння.

Dragon Braid

Коса, що візуально нагадує хвіст дракона в тренді не перший рік. Така зачіска не тільки стильна, а ще й дуже практична.

Французька коса набік

Така коса ідеально підходить для дівчат, які мають гривку, але хочуть змінити амплуа. Завдяки цій зачісці ваше волосся візуально виглядатиме набагато об'ємніше.

Rapunzel Hairstyle

Коса у стилі принцеси Рапунцель подарує справжній весняний настрій. Це класична, знайома нам з дитинства, "мальвінка".

Зверніть увагу! Доповнити цю зачіску можна штучними квітами, стрічками та різноманітними прикрасами.