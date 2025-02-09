Дієти не потрібні: як харчуватися так, аби бути в формі і залишатися здоровою

Правильне харчування не має бути тимчасовою дієтою. Здорові харчові звички необхідно робити своїм стилем життя.

Насправді аби харчуватися правильно, непотрібно мати великий бюджет. Достатньо лише дотримуватися певних правил, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Як зробити свій раціон здоровішим

Робіть акцент на здорові жири

Багато хто демонізує жири. Проте насправді грає роль саме їхня якість. В раціон обов'язково потрібно додавати здорові жири. До таких можна віднести:

жирні сорти риби;

горіхи;

авокадо;

насіння.

Саме здорові жири впливають на стан ваших нігтів, волосся та шкіри.



Як харчуватися, аби схуднути / Фото Pexels

Пийте достатньо води

Існує міф, що в день потрібно пити приблизно 2 літри води. Насправді ця норма має розраховуватись індивідуально, з урахуванням ваги людини.

Лайфхак! Аби почати вживати більше води, введіть у своє життя звичку пити по склянці за 20 хвилин до кожного прийому їжі.

Зверніть увагу на продукти з високим вмістом клітковини

Клітковина "чистить" організм і дарує почуття ситості. Такі продукти потрібно вживати регулярно. Клітковиною багаті:

овочі;

фрукти;

кіноа;

коричневий рис;

квасоля;

сочевиця;

нут;

овес.



Як покращити раціон / Фото Pexels

Зверніть увагу! Щоб зробити свій раціон різноманітнішим, обирайте сезонну продукцію, притаманну вашому регіону. Такі продукти набагато доступніші.

Харчуйтесь різноманітно

Ваша тарілка має бути наповнена жирами, білками та вуглеводами. Не варто робити акцент лише на одну групу.

Нагадаємо! Аби завжди харчуватись правильно, можна користуватись правилом тарілки. Як воно працює, ви можете прочитати тут