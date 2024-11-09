Який верхній одяг обрати на осінь 2024 року: добірка трендових позицій

Цього року холодна осінь застала нас зненацька й ось з легкого літнього одягу нам вимушено треба переходити на тепліший. Тільки у багатьох виникає питання, чи залишається актуальним наш минулорічний верхній одяг, та які новинки придбати?

Вивчивши представлені колекції брендів, розповідаємо про найкращі позиції, які очолюють найголовніші позиції серед всього різноманіття верхнього одягу, пише 24 Канал.

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Пальто-кокон

Це пальто також можна назвати "бочечкою", бо його силует нагадує бочку. Також є моделі, де саме пальто приталене, а рукави заокруглені та мішкуваті, що теж робить ефект кокона. Цей силует 50-х зайняв провідну позицію на показах осінь-зима 2024/2025.



Трендовий верхній одяг на осінь / Фото Pinterest

Шуба

До нас повертається штучне та натуральне хутро. Також актуальними будуть вироби з овчини. Варто зазначити, що актуальними будуть максимально різноманітні моделі – довжина міні, міді та максі, довге, коротке та середньої довжини хутро, яскраві, натуральні кольори, цікаві принти. в яких ви будете виділятись із натовпу та зацікавлювати перехожих.



Стильний верхній одяг на осінь / Фото Pinterest

Пуховик

Теплий пуховик виручить вас у холодні та дощові дні. Вони функціональні, водовідштовхувальні, також окремі моделі мають деталі у вигляді капюшона чи кишень, що робить їх ще більш практичними. Моделі, які були представлені на цьогорічних показах є максимально різноманітними та підійдуть на будь-який смак – укорочені та максі, з деніму, шкіри чи сатину.



Трендовий верхній одяг на осінь / Фото Pinterest

Бомбер

Цей верхній одяг став популярним ще давно через свою практичність та комфорт, тому з нами він вже давно, але цього сезону бренди гарно експериментують із фактурами, довжинами та декором. На цьогорічну осінь радимо звернути вашу увагу на шкіряні та замшеві бомбери в актуальних кольорах - бордовий, коричневий, сірий, піщаний.



Актуальний верхній одяг на осінь / Фото Pinterest

Увесь цей верхній одяг чудово підійде для класичного, кежуального чи класичного стилю одягу. Окрім того, шуба та пальто кокон можна носити з чоботами на підборах, а от до пуховика чи бомбера підбирати черевики челсі чи популярні угги.