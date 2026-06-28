Не одна, а дві: звідки весільні сукні Даші Квіткової

28 червня блогерка Даша Квіткова та футболіст Володимир Бражко оголосили про весілля. Ця новина стала однією з найобговорюваніших у соцмережах.

Особливе захоплення у користувачів викликала ідея весільної зйомки в стилі плівкової фотографії. Втім, не менше уваги привернула й весільна сукня Даші Квіткової. Далі в матеріалі 24 Каналу розповідаємо про те, який бренд створив образ нареченої.

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На святкуванні інфлюенсерка змінила два луки – довгу сукню та коротку.

На церемонії Даша з'явилася в обтислий мереживній сукні з довгими рукавами та глибоким вирізом на спині. Знизу вона плавно розкривалася у довгий шлейф, а образ доповнювала легка фата.

З прикрас блогерка обрала тонке діамантове кольє, краплеподібні сережки та ніжну каблучку у формі квітки з каменями.

Look доповнив нюдовий макіяж і м'яка хвиляста укладка – все виглядало дуже природно.

Даша Квіткова на весіллі / Фото з інстаграму блогерки

Згодом наречена змінила образ: волосся зібрала в акуратний пучок і перевдяглася в коротку сукню, вкриту блискучими паєтками або кристалами, з такою ж відкритою спиною. Це виглядає яскраво, сміливо і дуже святково.

Володимир Бражко й Даша Квіткова / Скриншот з інстаграму

Наряди для Даші створив український весільний бренд Milla Nova. Про це вона повідомила в інстаграм-сторіс.

Бренд Milla Nova створив весільні сукні для Даші Квіткової / Скриншот з інстаграм-сторіс

Не можу відійти від цих суконь,

– написала після весілля блогерка, і з нею важко не погодитись.

Даша Квіткова про свої весільні сукні / Скриншот з інстаграму

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