Детальніше про трендові весільні сукні 2026 року – розповіло видання Harper's Bazaar Arabia.

Які весільні сукні будуть у тренді у 2026 році?

Головною новинкою сезону журнал Harper's Bazaar Arabia вважає особливий занижений корсет з баскою. Його ще називають basque waist. Модельєри витончено опускають талію трохи нижче природної лінії у формі літер V або U, що візуально робить фігуру стрункішою та витонченішою. Цей корсет чудово поєднується з легкими повітряними спідницями з шовку та невагомої органзи, тому в такому вбранні дуже зручно ходити й танцювати.

Водночас на світових подіумах залишається популярним мінімалізм, але тепер він виглядає набагато цікавіше. Експерти журналу Elle радять звернути увагу на лаконічні сукні-комбінації та прямі силуети з несподіваними вирізами на спині.

Замість звичного чисто-білого кольору, редактори радять також обирати м'які відтінки на кшталт теплого шампанського або перлинного крему. Саме вони зроблять ваш весільний образ благородним і розкішним.

Також наречені все частіше шукають практичні речі-трансформери, щоб легко змінювати свій вигляд протягом свята. Так, дизайнери активно створюють моделі зі знімними шлейфами, легкими накидками замість фати та короткими сукнями для неофіційної частини вечора. Водночас пишні банти та великі об'ємні квіти на тканині завершують ці образи, перетворюючи кожну сукню на справжнє мистецтво.

Які весільні сукні обирала британська королівська родина?

Пишну весільну сукню кольору слонової кістки з шовкової тафти для принцеси Діани створили дизайнери Девід та Елізабет Емануель. Це вбрання вразило світ ручною вишивкою з перлів, старовинним мереживом королеви Марії та величезним шлейфом. Образ леді Діани завершували довга шовкова фата, родинна тіара Спенсерів та розшиті туфлі ручної роботи.

Для своєї весільної церемонії у Віндзорі королева-консорт Великої Британії Камілла обрала елегантний ансамбль від бренду Robinson Valentine. Її образ складався з лаконічної шифонової сукні та блідо-блакитного пальта до підлоги із золотою вишивкою. Замість традиційної фати чи тіари, зачіску Камілли прикрашала оригінальна композиція із золотого пір'я.

Дизайнерка Сара Бертон із модного дому Alexander McQueen створила для Кейт Міддлтон витончену сукню з натяком на старовинні корсети. Головною окрасою її образу стали мереживні квіти, які майстри Королівської школи вишивки вирізали та пришивали повністю вручну. Водночас вбрання прикрашали 58 акуратних ґудзиків та розкішний триметровий шлейф.

