Для того, щоб надати сукні розголосу, продавчиня заявляє, що особисто купила її у Меланії Трамп, пише 24 Канал з посиланням на WWD. Однак джерело повідомляє, що оригінал весільного плаття зберігається в Мар-а-Лаго в Палм-Біч, що у Флориді, у фешенебельному особняку Дональда Трампа.

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Зрозуміти чи справді ця сукня оригінал наразі складно, втім вона схожа до сукні Меланії, однак має незначні зміни, які вже внесли до сукні після купівлі. Часом навіть схожі речі набирають популярності й затребуваності лише через те, що вони є аналогічними до суконь відомих людей.

Сукня Меланії Трамп продається у відкритому доступі

Весільна сукня на маркетплейсі eBay коштує 45 тисяч доларів. Варто зазначити, що такий фасон зараз зовсім неактуальний, однак плаття цілком може вважатися вінтажним, що додає йому ще більше цінності.

Продавчиня зазначає, що купила сукню у Меланії ще у 2010 році за 70 тисяч доларів, але не особисто, а через спільного знайомого. Вона трохи перешила її під себе, додавши бретелі й шар тканини на спині. Сукню треба було розширити, бо її груди більші, ніж у Меланії, тому наразі в неї більший розмір.



Меланія Трамп у весільній сукні / Фото WWD

Перша леді США показала всім своє весільне вбрання з 5-метровою фатою на обкладинці Vogue ще в лютому 2005 року, одразу після весілля в Палм-Біч. На пошиття цієї сукні пішло майже 100 метрів білого атласу, а її вартість за різними даними коливалася від 100 до 200 тисяч доларів.



Весільна сукня Меланії Трамп виставлена на продаж / Фото WWD

Цікаво! Головна редакторка Vogue уникає співпраці з Меланією Трамп й не розміщує її на обкладинці головного глянцю США. У неї є особиста неприязнь з Дональдом Трампом, тож Меланія з’явилася на обладинці лише один раз у весільному образі. Впродовж багатьох років Анна Вінтур більше не запрошувала її до зйомок.

Вага весільної сукні становить 27 кілограмів, а все через велике нашарування тканини й кришталеві намистини, які пришивали понад 500 годин до плаття.

Президент США освідчився словенській моделі Меланії Трамп дорогою на Met Gala у 2004 році. У шлюбі пара виховує спільного сина Беррона, якому зараз 19 років. На 20-річчя шлюбу Дональд Трамп показав у мережі їхнє весільне фото.