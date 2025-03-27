Для того, чтобы придать платью огласку, продавец заявляет, что лично купила его у Мелании Трамп, пишет 24 Канал со ссылкой на WWD. Однако источник сообщает, что оригинал свадебного платья хранится в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, что во Флориде, в фешенебельном особняке Дональда Трампа.

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Понять действительно ли это платье оригинал пока сложно, впрочем оно похоже на платье Мелании, однако имеет незначительные изменения, которые уже внесли в платье после покупки. Иногда даже похожие вещи набирают популярность и востребованность только потому, что они аналогичны платьям известных людей.

Платье Мелании Трамп продается в открытом доступе

Свадебное платье на маркетплейсе eBay стоит 45 тысяч долларов. Стоит отметить, что такой фасон сейчас совсем неактуален, однако платье вполне может считаться винтажным, что добавляет ему еще больше ценности.

Продавщица отмечает, что купила платье у Мелании еще в 2010 году за 70 тысяч долларов, но не лично, а через общего знакомого. Она немного перешила его под себя, добавив бретели и слой ткани на спине. Платье надо было расширить, потому что ее грудь больше, чем у Мелании, поэтому сейчас у нее больший размер.



Мелания Трамп в свадебном платье / Фото WWD

Первая леди США показала всем свой свадебный наряд с 5-метровой фатой на обложке Vogue еще в феврале 2005 года, сразу после свадьбы в Палм-Бич. На пошив этого платья ушло почти 100 метров белого атласа, а его стоимость по разным данным колебалась от 100 до 200 тысяч долларов.



Свадебное платье Мелании Трамп выставлено на продажу / Фото WWD

Интересно! Главный редактор Vogue избегает сотрудничества с Меланией Трамп и не размещает ее на обложке главного глянца США. У нее есть личная неприязнь с Дональдом Трампом, поэтому Мелания появилась на обложке только один раз в свадебном образе. На протяжении многих лет Анна Винтур больше не приглашала ее к съемкам.

Вес свадебного платья составляет 27 килограммов, а все из-за большого наслоения ткани и хрустальных бусин, которые пришивали более 500 часов к платью.

Президент США сделал предложение словенской модели Мелании Трамп дорогой на Met Gala в 2004 году. В браке пара воспитывает общего сына Бэррона, которому сейчас 19 лет. На 20-летие брака Дональд Трамп показал в сети их свадебное фото.