Найкращі весняні парфуми всіх часів: повірте, вони бездоганні

Вже за кілька днів розпочинається весна, а у світі краси це означає, що час додати до своєї колекції ніжні парфуми з квітковими ароматами. Пробудження природи надихає нас відмовитися від зимових парфумів та замінити їх легкими композиціями.

У типових весняних ароматах містяться квіткові ноти – жасмин, півонія чи троянда, але для тих жінок, які не дуже люблять такі парфуми, є ряд інших чудових композицій, збагачених солодкими фруктовими й деревними нотами, перед якими важко встояти, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Крім класичних весняних парфумів, у списку є нетрадиційні ароматні композиції, які сподобаються жінкам, які не дуже люблять пахнути букетом живих квітів.

Giorgio Amrani – Sì Intense

Ключові ноти наповнені чорною смородиною, трояндою, ваніллю та чорним чаєм. У верхніх нотах відчувається нектар чорної смородини, а в нотах серцях присутня троянда й ефірна олія давани. Аромат є дещо солодкуватим, але не нудкими й протримається на шкірі досить довго.



Весняні парфуми для жінок / Фото In Journal

Prada – Paradoxe

Основні ноти – це цитрусові, жасмин, ваніль, амбра, білий мускус та бензоїн. Верхні ноти оповиті грушею та бергамотом, а ноти серця – апельсиновим цвітом та жасмином Самбак. Цей аромат є дуже елегантним та стійким.



Весняні парфуми для жінок / Фото In Journal

Givenchy – L'Interdit

Ці парфуми люблять багато жінок. Вони пахнуть апельсиновим цвітом, жасмином, туберозою та ветивером. У верхніх нотах є апельсиновий цвіт й тубероза. Аромат пахне дуже спокусливо й залишає після себе пахучий шлейф.



Весняні парфуми для жінок / Фото In Journal

Christian Dior – Miss Dior Rose N'Roses

Аромат має свіжий запах, які надають нотки троянди в поєднання з бергамотом, цитрусовими й білим мускусом. У поєднанні парфум є справжнім уособленням весни.



Весняні парфуми для жінок / Фото In Journal

Tom Ford – Bitter Peach

Один з найпопулярніших парфумів від бренду Tom Ford містить ноти апельсина, рому, ванілі, сандалу й гіркого персика. Цей аромат є розкішним та стійким й чудово підходить для вечора чи денного виходу.



Весняні парфуми для жінок / Фото In Journal

Ці весняні квіткові аромати асоціюються з легкістю та свіжістю. Ніжні запахи здатні підкреслити жіночність та додати гарного настрою.