Чому волосся сильно випадає: названо 5 найпоширеніших причин

Випадіння волосся є природним явищем. Кожна волосина має свій індивідуальний цикл росту, який триває від 2 до 4 років, а після цього часу волосина випадає, а на її місці виростає нова. Втім, часто буває й таке, що випадіння є доволі інтенсивним, а це вже має свої певні наслідки.

Кожна жінка хоча б раз у житті могла помітити посилене випадіння волосся, що призводить до порідіння, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Спричинити втрату волосин може стресова життєва ситуація, гормональний дисбаланс, дефіцит вітамінів та ще багато інших факторів.

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Щоб зрозуміти в чому справа, розповімо про основні причини випадіння й дамо поради, як цю ситуацію виправити.

Тугі зачіски

Постійно зібране волосся у хвіст чи тугий пучок призводить до стягування волосся й, відповідно, його втрати. Щоб не пошкодити волосся, будьте акуратні з такими зачісками.

Дефіцит вітамінів

Важливу роль у підтримці нашого здоров’я відіграють вітаміни та мінерали. Посилене випадіння волосся спричинене дефіцитом вітаміну B12, біотину, фолієвої кислоти та рибофлавіну.

Фізична та емоційна втома

Будь-який тип травми може призвести до посиленого випадіння волосся через 3 – 5 місяців. Цей стан називається телогеновим випадіння.



Волосся може випадати від стресу / Фото Pexels

Пологи та грудне вигодовування

Цикл волосся має три фази – цикл росту, спокою та випадання. Завдяки такому чергуванню, після випадіння старе волосся замінюється новим. Через те, що рівень естрогену підвищується під час вагітності, нормальне випадіння зменшується, тому волосся стає густішим та об’ємнішим.

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Вже після пологів рівень естрогену падає, викликаючи посилене випадання волосся. Може спостерігатися замість звичних 100 випадінь волосин щодня – вдвічі більше. Якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, то хвилюватися не варто, оскільки проблема вирішиться сама собою через кілька місяців, коли гормони стабілізуються.

Поганий догляд за шкірою голови

Накопичення на шкірі голови сухого шампуню з поганим змиванням рідкого шампуню й кондиціонера призводить до витончення волосся. Ці фактори також призводять до лупи. Саме тому дуже важливо ретельно очищувати шкіру під час кожного миття, щоб видалити увесь накопичений бруд.