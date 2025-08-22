Українці – найталановитіша нація в світі. Наші модельєри щороку демонструють свої таланти на міжнародній арені, отримуючи визнання за сміливі та унікальні дизайни.

В їхніх дизайнерських виробах з'являються світові знаменитості на червоних доріжках та під час своїх концертних турів. Про 3 українських модельєрів, яких знає увесь світ, сьогодні розповідає Lady24.

Які українські дизайнери відомі на весь світ?

Іван Фролов / "FROLOV"

"FROLOV" – український бренд, відомий своїми вишуканими корсетами, складною ручною вишивкою та одягом від кутюр. Заснований у 2015 році дизайнером Іваном Фроловим, бренд потрапляє в заголовки газет завдяки своїй сміливій та інноваційній моді.



Іван Фролов / Фото з інстаграму @ivfrolov

Нещодавно дизайн Івана Фролова привернув значну увагу після того, як британський співак Сем Сміт знявся в його творіннях у музичному кліпі. Ще яскравіше модні прожектори засяяли наприкінці січня 2023 року, коли американська суперзірка Бейонсе вдягла яскраве вбрання з колекції Фролова під час свого концерту. Це була рожева прозора сукня, прикрашена позолоченими металевими елементами, й доповнена прозорими рукавичками та легінсами.

Вироби FROLOV були помічені й на інших знаменитостях, серед яких Ріта Ора та Дуа Ліпа.

Руслан Багінський / "RB"

Молодий дизайнер зі Львова привернув увагу таких знаменитостей, як Мадонна, Белла і Джіджі Хадід, Кайя Гербер, Кет Гретхен, Емілі Ратаковскі, Майлі Сайрус та інші зірки. А у 2023-му Бейонсе обрала срібні канотьє бренду для туру Renaissance, концерти якого відвідало понад 1,6 мільйона людей.

Подорож Багінського починалася скромно, коли дизайнер зацікавився виготовленням капелюшків та аксесуарів для музичних кліпів і модних видань. У 2015 році він заснував бренд Ruslan Baginskiy, позначивши свої вироби ініціалами "RB". Черпаючи натхнення в класичних українських капелюхах 20 століття, він модернізував ці дизайни, додавши до них свій особливий стиль.

Руслан Багінський / Фото з інстаграму @ruslanbaginskiy_hats

Вироби швидко завоювали популярність, що спонукало його переїхати до Києва, де він відкрив свій перший шоурум. Згодом його роботи привернули увагу відомих міжнародних видань про моду, таких як Harper's Bazaar UA, L'Officiel Homme UA та Elle UA.

Катерина Сільченко / "The Coat"

У 2013 році дизайнерка Катерина Сільченко заснувала власний модний бренд "The Coat", який відтоді здобув значну популярність як в Україні, так і за її межами.

Нещодавно британська попзірка Ріта Ора була помічена у вбранні з останньої колекції Катерини, яке вона згодом обрала для зйомок у наступному сезоні популярного реаліті-шоу "Топмодель по-американськи" (America's Next Top Model).

Дизайнерка Катерина Сільченко / Фото з інстаграму @thecoat_official

"The Coat" пропонує широкий асортимент одягу, включаючи колекції пальт, корсетів, суконь-бюстьє та суконь із завищеною талією. Крім того, бренд демонструє коктейльні сукні, літні тренчі та навіть шикарні піжамні комплекти у своїй "курортній" лінії.

