Після 50 років більшість жінок фарбують волосся, щоб приховати сивину й додати образу трохи свіжості. Окрім вдало підібраної стрижки, колір волосся теж відіграє велике значення, тому перукарі радять обрати таку фарбу, яка відмінусує кілька років.

Перукарі вже добре знаються на тому, що пасує жінкам у старшому віці, тож порадили кілька відтінків фарб, які здатні освіжити вигляд на очах, пише 24 Канал.

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У який колір пофарбувати волосся після 50 років?

Стилісти навіть зазначають, що колір волосся в певних випадках здатен омолодити нічим не гірше, ніж косметична процедура. Потрібно лише обрати правильний відтінок. Запропоновані нами варіанти зможуть омолодити від 5 до 10 років.

Теплий блонд

Світлий тон волосся завжди відсвіжає образ, тому добре підходить для фарбування для жінок після 50 років. Від чистого блонду в цьому віці варто відмовитися, обравши натомість ніжний пшеничний чи медовий відтінок.



Відтінки волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

Карамельний відтінок

Відтінок чудово підходить старшим жінкам, які хочуть омолодити свій вигляд. Особливо красиво виглядає тон з бронзовим відливом. За словами стилістів, такий відтінок освіжає та омолоджує обличчя.



Відтінки волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

Горіховий відтінок

Для жінок з теплим кольоротипом шкіри після 50 років добре підходить горіховий відтінок. Він чудово освітлює обличчя, відвертає увагу від тьмяності, а вдало підібрана зачіска здатна приховати вікові зміни.



Відтінки волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

До слова, боб-каре у вінтажному стилі стане модним трендом 2025 року з елегантним виглядом та легкістю в догляді.