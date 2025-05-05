Англійський ексфутболіст Девід Бекхем на вихідних відсвяткував свій День народження, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнерки. 2 травня йому виповнилося 50 років.

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Ефектний образ Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем активно диктує тренди багатьом світовим модницям. За її інстаграм-сторінкою стежить понад 30 мільйонів підписників, які залюбки надихаються її стилем й повторюють певні образи.

До слова! Нещодавно Блейк Лайвлі скопіювала образ Бейонсе. Як виглядало вбрання акторки – дивіться в нашому матеріалі.

Як справжня британка, Вікторія Бекхем обрала на День народження чоловіка ніжний образ, що був створений на основі базової сукні. Дизайнерка вирішила приміряти на собі класику – сатинову сукню в дожині максі на бретельках в темно-синьому відтінку.

Знаменитість вирішила зачесати волосся у хвіст, щоб відкрити шию й плечі. Її образи доповнювали коштовні браслети й природний макіяж.



Вікторія Бекхем у стильній сукні / Фото з інстаграму дизайнерки

У аналогічній сукні перед камерою позувала донька Бекхемів. 13-річна Гарпер також одягнула темно-синю сукню, як мама. На спільній світлині разом із зірковими батьками постав 22-річний Ромео та 20-річний Круз. Сина Брукліна й невістки Ніколи Пельтц на святкуванні Дня народження колишнього футболіста не було.



Вікторія Бекхем у стильній сукні / Фото з інстаграму дизайнерки

Обрана сукня Вікторії Бекхем – це чудовий варіант не лише для святкування Дня народження, але й ідеальний вибір на весілля чи ще якийсь важливий день. Сукня на бретельках з атласу, шовку чи сатину – це безумовна класика, яка буде популярною завжди. Задля різноманіття можна змінювати зачіски, додавати цікаві прикраси чи взуття.