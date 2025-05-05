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Lady Образи зірок Яку сукню одягнути на День народження: красивий образ показує Вікторія Бекхем
5 травня, 11:25
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Яку сукню одягнути на День народження: красивий образ показує Вікторія Бекхем

Юлія Турелик

Відома дизайнерка Вікторія Бекхем потішила шанувальників новими сімейними світлинами. Знаменитість постала разом зі своєю сім’єю на Дні народженні чоловіка Девіда Бекхема. Зірка приміряла розкішну сукню й стала справжньою королевою вечора.

Англійський ексфутболіст Девід Бекхем на вихідних відсвяткував свій День народження, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнерки. 2 травня йому виповнилося 50 років.

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Ефектний образ Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем активно диктує тренди багатьом світовим модницям. За її інстаграм-сторінкою стежить понад 30 мільйонів підписників, які залюбки надихаються її стилем й повторюють певні образи.

До слова! Нещодавно Блейк Лайвлі скопіювала образ Бейонсе. Як виглядало вбрання акторки – дивіться в нашому матеріалі.

Як справжня британка, Вікторія Бекхем обрала на День народження чоловіка ніжний образ, що був створений на основі базової сукні. Дизайнерка вирішила приміряти на собі класику – сатинову сукню в дожині максі на бретельках в темно-синьому відтінку.

Знаменитість вирішила зачесати волосся у хвіст, щоб відкрити шию й плечі. Її образи доповнювали коштовні браслети й природний макіяж.


Вікторія Бекхем у стильній сукні / Фото з інстаграму дизайнерки

У аналогічній сукні перед камерою позувала донька Бекхемів. 13-річна Гарпер також одягнула темно-синю сукню, як мама. На спільній світлині разом із зірковими батьками постав 22-річний Ромео та 20-річний Круз. Сина Брукліна й невістки Ніколи Пельтц на святкуванні Дня народження колишнього футболіста не було.


Вікторія Бекхем у стильній сукні / Фото з інстаграму дизайнерки

Обрана сукня Вікторії Бекхем – це чудовий варіант не лише для святкування Дня народження, але й ідеальний вибір на весілля чи ще якийсь важливий день. Сукня на бретельках з атласу, шовку чи сатину – це безумовна класика, яка буде популярною завжди. Задля різноманіття можна змінювати зачіски, додавати цікаві прикраси чи взуття.