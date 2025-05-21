Як стильно одягнутися в офіс: образ показує Вікторія Бекхем

Стиль Вікторії Бекхем є неймовірно вишуканим. Відома дизайнерка часто носить стримане й красиве вбрання, віддаючи перевагу костюмам бездоганного крою в базових кольорах. Нещодавно знаменитість приміряла речі, які можна сміливо одягнути в офіс.

Дизайнерка з’явилася у вишуканому образі в Нью-Йорку, презентуючи в апартаментах свою колекцію вбрання однойменного бренду, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Вікторії Бекхем. Аутфіт знаменитості може ідеально підійти для походу на роботу чи для важливої зустрічі.

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Стильний образ Вікторії Бекхем

Знаменитість одягнула під низ світло-рожеве поло, яке доповнила сірим костюмом. Вікторія приміряла спідницю міді на високій посадці й накинула зверху жакет оверсайз теж сірого кольору. Модниця вдосконалила свій образ світлими туфлями й розпустила волосся.

До речі! Вікторія Бекхем має свою фірмову зачіску, яку дуже часто приміряє. Як виглядає улюблена зачіска Вікторії Бекхем – дивіться у нашому матеріалі.

Цього разу Вікторія Бекхем постала перед камерою з легкими хвильками та ніжним макіяжем з акцентом на губах.

Костюм як у дизайнерки може стати вигідною інвестицією в гардероб, оскільки речі можна розпарювати й носити по-різному. Спідниця вдало буде комбінуватися з сорочками та блузами, а жакет – з різноманітними штанами та джинсами.

Сірий костюм – це класика, яка завжди буде в моді, тому можна сміливо купувати жакет й спідницю в цьому кольорі, оскільки цим речам точно знайдеться місце у вашому гардеробі.

Вікторія Бекхем є прихильницею офісного стилю, тож на власних прикладах вже неодноразово показувала, як можна стильно виглядати в строгому вбранні навіть поза межами офісних будівель.