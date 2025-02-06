Найкращі вишиванки в гардеробі Олени Зеленської: чарівні образи, які закохують
- Перша леді України Олена Зеленська відзначає своє 47-річчя.
- В її гардеробі є вишиванки від відомих українських брендів, таких як Must Have, Gunia Project, Gaptuvalnya, Etnodim та EMBR, кожна з яких має унікальний дизайн та символіку.
- Дизайнери створюють вишиванки з використанням різних технік та орнаментів, поєднуючи національні мотиви з сучасними тенденціями, що робить їх популярними і знаковими в гардеробі першої леді.
6 лютого свій день народження святкує перша леді України Олени Зеленська, якій виповнюється 47 років. Дружина президента постійно підкорює публіку красивими образами. Її вишукані образи складаються з костюмів, блуз, сорочок та штанів палаццо, втім чарівною деталлю в її гардеробі є вишиванка, яку перша леді одягає на державні та релігійні свята, а також на важливі події.
Українські дизайнери мають у своєму арсеналі чимало дивовижних вишиванок, які приміряє на собі Олена Зеленська, пише 24 Канал. Бренди активно працюють з національним мотивом, створюючи унікальні вишиті сорочки.
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Вишиванка є одним з найважливіших елементів української культури й має для кожного сакральне значення. Перша леді обожнює лаконічні вишиванки, які ідеально доповнюють її образи.
У день народження першої леді пропонуємо переглянути, які ж бездоганні вишиванки є в її гардеробі, які вона популяризувала на собі.
Найкращі вишиванки Олени Зеленської
Вишиванка Must Have
Перша леді має у своєму гардеробі красиву білу вишиванку з чорним геометричним орнаментом від українського бренду Must Have. Сорочку вільного крою Олена Зеленська вдало поєднала з чорними штанами палаццо.
Красиві вишиванки Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді
Вишиванка Gunia Project
Перша леді на зустрічі з українською діаспорою в Сеулі одягнула красиву бежеву вишиванку-витинанку від бренду Gunia Project. Свій образ вона доповнила золотим кольє та золотим ланцюжком з кулоном.
Ефектні вишиванки Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді
Вишиванка Gaptuvalnya
На зустріч з першою леді Сербії перш леді одягнула білосніжну вишиванку декоровану ґудзиками. Вишивка натхненна орнаментами, взятими з автентичного кептарика родом з Опільського етнорегіону.
Красиві вишиванки Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді
Ще одна красива вишиванка є в гардеробі Зеленської вже чорного кольору від цього ж бренду з Івано-Франківська. Олена Зеленська обрала виріб із золотою вишивкою. Вишиванку прикрашає орнамент "Гранатова лоза", який є символом благополуччя.
Бездоганні вишиванки Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді
Вишиванка Etnodim
Для інтерв’ю американському каналу перша леді одягнула вишиванку з вишивкою білим по білому від бренду Etnodim, в якій поєднано кілька технік вишивки, серед яких ажурне шиття, вирізування і мережка, а також квіткові та геометричні орнаменти.
Красиві вишиванки Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді
Вишиванка EMBR
Під час візиту до Словенії Олена Зеленська з’явилася у білій вишиванці з комірцем, яка виконана в техніці "Рішельє". Вишиту сорочку перша леді обрала з колекції "Спогади". Дизайнерка бренду створила мереживну вишиванку та комірець, надихнувшись святковими родинними світлинами українців початку XX століття.
Стильні вишиванки Олени Зеленської / Фото з інстаграму першої леді
Вибір Олени Зеленської підкреслює її прихильність до українських традицій та сучасного дизайну, а також підтримку національних брендів на міжнародній арені.