Вбрання, яке ідеально підходить на Новий рік 2026: найкрасивіші сукні для святкової ночі

Господарем 2026 року стане Вогняний Кінь, тому більшість з нас орієнтуються на вибір кольорів та речей, які подобаються головній тварині. Вогняний Кінь відповідає за сміливість, пристрасть, тож вибір святкового вбрання має бути відповідним.

Стилісти радять робити ставку на яскраві теплі тони – від червоного до коралового, пише 24 Канал. Також красиво виглядають помаранчеві, золотисті та мідні тони. Ці відтінки привернуть увагу й створять відчуття свята. За словами астролога, ці кольори символізують активність, успіх та життєву силу.

Які сукні обрати на Новий рік 2026?

Червоні та коралові

Такі енергійні кольори налаштовують на активність та додають впевненості в собі.

Золоті та мідні

Ці сукні – класика, яка символізує достаток і тепло. Золотисті та мідні відтінки завжди були популярними на Новий рік й досі не покидають трендів.

Білі та персикові

Плаття у білому та персиковому кольорі підходить тим жінкам, які хочуть новий початок у Новому році. Вони мають вишуканий та красивий вигляд. Додати ефектності платтям можна завдяки ефектним аксесуарам.

Для святкової ночі підійдуть сукні з атласу, шифону чи мережива. Плаття можуть бути декоровані блискітками, камінцями чи бахромою. Такі деталі додадуть образу яскравості, а цікаві вирізи чи драпірування – легкості та грайливості.

Плаття міні та максі – це універсальна довжина, яка дозволить обрати стиль відповідно до заходу та настрою. Астрологи радять врахувати, що на Новий рік варто уникати холодних тонів – чорного чи темно-синього, оскільки вони не відповідають енергії Вогняного Коня й можуть зменшити святковий настрій. А от яскраві кольори підкреслять харизму та впевненість в собі.

Що ще треба знати про вбрання на Новий рік?