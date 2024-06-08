Перетворилася ніби на поп-діву: українська блогерка не впізнала себе після макіяжу

Нерідко макіяж може змінити людину до невпізнаваності. Так сталося й з українською блогеркою Мариною Александровою, більш відомою під псевдо СКАЖЕНА, яка не впізнала себе після макіяжу.

Створив ефектний макіяж український візажист Єгор Андрюшин. Відео неймовірного перевтілення опублікували у мережі тікток, передає Lady 24.

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Макіяж кардинально змінив образ блогерки

Відомий у мережі візажист Єгор Андрюшин зробив макіяж для блогерки Марини Александрової, більш відомої під псевдо СКАЖЕНА. Так, стиліст підібрав макіяж, вартий червоної доріжки й найкращих голлівудських папараці.

Візажист обрав мерехтливі срібні тіні, які поєднав з коричневими відтінками. Чорні стрілки додали акцентів очам, а накладні вій створили ефект смокі-айс.

Для макіяжу губ Андрюшин обрав нюдовий відтінок помади й темніший олівець для контуру. За допомогою блиску губи мали ефектний глянець.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Окрім того, для блогерки також створили об'ємну зачіску й підібрали відповідний одяг. В описі до відео Андрюшин наголосив, що СКАЖЕНА не впізнала себе після такого перевтілення.

Як макіяж змінив блогерку: дивіться відео

Хто така СКАЖЕНА

Українська блогерка Марина Александрова відома під псевдо СКАЖЕНА – @ska.jena. Блогерка має понад 750 тисяч підписників у тіктоці й близько 64,7 тисячі – в інстаграмі.

Нині СКАЖЕНА створює різний контент, однак більшість відео – огляди. Блогерка створює огляди на їжу, на різні заклади, цікаві місця й навіть метро. Кожне її відео набирає сотні тисяч переглядів, купу коментарів і лайків.