Неначе зірка екрану: професійна візажистка відтворила образ 1950-х

1950-ті роки – це час жіночності, безтурботності та яскравих образів. Тогочасні модниці досі є іконами стилю, а сучасні жінки намагаються відтворювати їхній вигляд.

Як дівчина повторила образ 1950-х та якими вийшли у неї макіяж та зачіска, розповідаємо далі.

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Дівчина відтворила образ 1950-х

Перукарка та візажистка, яку звуть Тріш, публікує у своєму тікток контент, пов'язаний із зачісками та макіяжами. Так, нещодавно вона показала, як відтворила образ з 1950-х.

Щоб стати схожою за жінку тієї епохи, перш за все Тріш зробила відповідну укладку. Вона накрутила волосся, вклала чубчик на бік, а також зробила кілька трендових тоді завитків з пасом та підколола волосся, аби зробити його не таким довгим.

Тепер я зрозуміла, чому дівчата 1950-х років не мали волосся до талії, у мене болять руки,

– пожартувала у підписі до ролика дівчина, яка чимало зусиль витратила на створення кучерів.

Як дівчина робила укладку 1950-х: дивіться відео

Далі вона перейшла до макіяжу. Для цього Тріш зволожила шкіру, нанесла консилер та закріпила усе пудрою. Крім того, вона додала рум'яна, кремові тіні на повіки, підмалювала брови та зробила довгі стрілки, згодом промальовуючи вії тушшю.

Дівчина повторює макіяж 1950-х: дивіться відео

@makeup.trash Replying to @KT777 part 3 is already posted of me brushing out the curls! Sorry to split into 3 parts but this was a LOT of footage to edit down. Those 50s girls were NOT doing easy looks #1950smakeup #1950shair #retrohair #vintagemakeup #marilynmonroemakeup ♬ original sound - Trish

Основний же акцент дівчина зробила на губи. Вона намалювала їх яскраво-червоною помадою, роблячи верхню губу більш круглою та наповненою, відповідно до тогочасної моди.

Блогерка повторила образ 1950-х: дивіться відео

У результаті у неї вийшов яскравий образ, що справді нагадує те, як виглядали жінки у 1950-х.

І така стильна трансформація дівчини не минула повз погляду користувачів соцмережі. Багато хто порівнював її з тогочасними зірками.

"Я абсолютно захоплена", "Ти неймовірна у вінтажному стилі, сподіваюся, ти це знаєш", "Боже, ти чудова, я закохалась", – писали люди.