Як висушити волосся без фена: 4 лайфхаки, які знадобляться дівчатам

У літню пору трихологи радять обмежитися від використання фена, щоб відновити волосся від постійного впливу гарячої температури. Та якщо пасма потрібно швидко висушити, то є кілька способів, як це зробити.

Сушіння волосся без фена є корисним, бо зменшує пошкодження, особливо якщо пасма ламкі, пише 24 Канал з посиланням на "Главред". Фен для волосся пошкоджує кутикулу й робить пасма сухими. Як альтернативу можна використати прості лайфхаки, які здивують результатом.

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Як висушити волосся без фена?

Рушник з бавовни чи мікрофібри

Волосся висушити без фена можна завдяки двом-трьом рушникам з бавовни чи мікрофібри. Значно скоротити час сушіння допоможе рушник з мікрофібри, який краще вбирає вологу. Після миття волосся треба добре віджати, протерти одним рушником, а тоді промокнути сухим по всій довжині.

Паперові рушники

Використання паперових рушників підійде для волосся будь-якої довжини та густини. Потрібно прибрати зайву вологу рушниками, а тоді розчесати пасма гребенем з рідкими зубцями. Рекомендовано цю процедуру проводити складаючи рушники в кілька шарів, щоб краще прибрати вологу.

Гребінець

Метод підходить для здорового волосся. Пофарбоване, ламке та пошкоджене волосся не можна розчісувати в мокрому стані, бо можна його ще більше травмувати. В усіх інших випадках візьміть гребінець з широким розташуванням зубців. Після миття волосся треба добре віджати рушником, а тоді гребінцем розчісувати безперервно волосся по всій довжині – починаючи від кінчиків й поступово піднімаючись вище.



Прості способи сушіння волосся / Фото Pexels

Сонячні промені

Волосся зможе швидко висохнути завдяки сонцю. Кілька хвилин на вулиці в літню пору допоможуть прибрати всю зайву вологу з шевелюри, але перед цим треба обов’язково нанести термозахист.