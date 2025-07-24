Як висушити волосся без фена: 4 лайфхаки, які знадобляться дівчатам
- Трихологи рекомендують обмежити використання фена влітку для зменшення пошкодження волосся, пропонуючи альтернативні методи сушіння.
- Серед лайфхаків: використання рушників з мікрофібри, паперових рушників, гребінця з рідкими зубцями, а також сушіння на сонці з термозахистом.
У літню пору трихологи радять обмежитися від використання фена, щоб відновити волосся від постійного впливу гарячої температури. Та якщо пасма потрібно швидко висушити, то є кілька способів, як це зробити.
Сушіння волосся без фена є корисним, бо зменшує пошкодження, особливо якщо пасма ламкі, пише 24 Канал з посиланням на "Главред". Фен для волосся пошкоджує кутикулу й робить пасма сухими. Як альтернативу можна використати прості лайфхаки, які здивують результатом.
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Як висушити волосся без фена?
Рушник з бавовни чи мікрофібри
Волосся висушити без фена можна завдяки двом-трьом рушникам з бавовни чи мікрофібри. Значно скоротити час сушіння допоможе рушник з мікрофібри, який краще вбирає вологу. Після миття волосся треба добре віджати, протерти одним рушником, а тоді промокнути сухим по всій довжині.
Паперові рушники
Використання паперових рушників підійде для волосся будь-якої довжини та густини. Потрібно прибрати зайву вологу рушниками, а тоді розчесати пасма гребенем з рідкими зубцями. Рекомендовано цю процедуру проводити складаючи рушники в кілька шарів, щоб краще прибрати вологу.
Гребінець
Метод підходить для здорового волосся. Пофарбоване, ламке та пошкоджене волосся не можна розчісувати в мокрому стані, бо можна його ще більше травмувати. В усіх інших випадках візьміть гребінець з широким розташуванням зубців. Після миття волосся треба добре віджати рушником, а тоді гребінцем розчісувати безперервно волосся по всій довжині – починаючи від кінчиків й поступово піднімаючись вище.
Прості способи сушіння волосся / Фото Pexels
Сонячні промені
Волосся зможе швидко висохнути завдяки сонцю. Кілька хвилин на вулиці в літню пору допоможуть прибрати всю зайву вологу з шевелюри, але перед цим треба обов’язково нанести термозахист.