Як випрямити волосся без вирівнювача: спробуйте старий перукарський трюк

Навіть пряме волосся потребує випрямляча, бо від зачісок чи вологи може крутитися й не тримати форму. Однак випрямляч псує волосся після частого використання, тому перукарі розповіли про чудові способи, які допоможуть пасмам бути слухняними природним шляхом.

Вирівнювач допомагає випрямити волосся за кілька хвилин, але часто він сушить волосся та робить пасма ламкими, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Тепло руйнує захисний шар волосся, тому воно здатне втратити вологу та блиск.

Читайте також Місячний календар стрижок на листопад: коли стригти волосся, щоб привернути успіх

А от натуральні методи чудово відновлюють структуру волосся, роблять пасма еластичними та м’якими.

Як покращити вигляд прямого волосся?

Обгортання волосся – старий перукарський трюк

Колись не було випрямлячів, тож жінки вирівнювали волосся без нагрівання. Після миття голови волосся потрібно розчесати й розділити на дві частини. Кожну частину потрібно обгорнути навколо голови, створюючи тюрбан й закріпити плоскими шпильками. Після цього голову потрібно накрити шовковою хусткою.

Волосся потрібно залишити природно висихати, бажано на ніч, а вранці – розпустити та розчесати. Після цього методу воно повинно бути гладеньким та рівним. Метод рекомендовано використовувати тим, хто має густе чи хвилясте волосся.

Маска з молока та меду

Ця маска добре живить та розгладжує волосся. У молоці містяться білки та кальцій, які зміцнюють волосся. А от мед вже відповідає за зволоження й запобігає пересиханню.

Потрібно змішати половину склянки незбираного молока зі столовою ложкою натурального меду. Суміш нанесіть на чисте волосся, розчешіть та залишіть на 20 хвилин, а тоді змийте теплою водою. Волосся у результаті стане м’яким та блискучим вже після кількох застосувань.

Насіння льону – природна сироватка

Під час варіння насіння льону виділяє гель, який на волоссі створить тонкий захисний шар, що буде утримувати вологу й додасть пасмам еластичності.

До двох склянок води потрібно додати дві столові ложки насіння льону, довести до кипіння й проварити 10 хвилин. Тоді цей гель треба процідити, дати охолонути й нанести на вологе волосся. Таке використання подарує пасмам гладкість та блиск без ефекту жирності.

Видання Cosmopolitan розповіло, що жінкам з тонким волоссям не рекомендується довга багатошарова стрижка, асиметричний боб та вовча стрижка, оскільки вони підкреслюють рідкість волосся. Рівний прямий зріз по одній лінії або легке обрамлення з довгим чубчиком є кращими варіантами для створення ефекту густішого волосся.

Які стрижки зроблять обличчя худішим?