Как выпрямить волосы без выпрямителя: попробуйте старый парикмахерский трюк
- Старый парикмахерский трюк предусматривает обертывание волос вокруг головы, закрепление заколками и накрытие платком для естественного высыхания.
- Маска из молока и меда питает и разглаживает волосы, а семена льна образует защитный слой, удерживающий влагу.
Даже прямые волосы нуждаются в выпрямителе, потому что от причесок или влаги могут крутиться и не держать форму. Однако выпрямитель портит волосы после частого использования, поэтому парикмахеры рассказали о замечательных способах, которые помогут прядям быть послушными естественным путем.
Выпрямитель помогает выпрямить волосы за несколько минут, но часто он сушит волосы и делает пряди ломкими, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Тепло разрушает защитный слой волос, поэтому они способны потерять влагу и блеск.
А вот натуральные методы прекрасно восстанавливают структуру волос, делают пряди эластичными и мягкими.
Как улучшить вид прямых волос?
Обертывание волос – старый парикмахерский трюк
Когда-то не было выпрямителей, поэтому женщины выравнивали волосы без нагрева. После мытья головы волосы нужно расчесать и разделить на две части. Каждую часть нужно обернуть вокруг головы, создавая тюрбан и закрепить плоскими шпильками. После этого голову нужно накрыть шелковым платком.
Волосы нужно оставить естественно высыхать, желательно на ночь, а утром – распустить и расчесать. После этого метода они должны быть гладкими и ровными. Метод рекомендуется использовать тем, кто имеет густые или волнистые волосы.
Маска из молока и меда
Эта маска хорошо питает и разглаживает волосы. В молоке содержатся белки и кальций, которые укрепляют волосы. А вот мед уже отвечает за увлажнение и предотвращает пересыхание.
Нужно смешать половину стакана цельного молока со столовой ложкой натурального меда. Смесь нанесите на чистые волосы, расчешите и оставьте на 20 минут, а потом смойте теплой водой. Волосы в результате станут мягкими и блестящими уже после нескольких применений.
Семена льна – природная сыворотка
Во время варки семян льна выделяет гель, который на волосах создаст тонкий защитный слой, что будет удерживать влагу и придаст прядям эластичности.
К двум стаканам воды нужно добавить две столовые ложки семян льна, довести до кипения и проварить 10 минут. Тогда этот гель надо процедить, дать остыть и нанести на влажные волосы. Такое использование подарит прядям гладкость и блеск без эффекта жирности.
Издание Cosmopolitan рассказало, что женщинам с тонкими волосами не рекомендуется длинная многослойная стрижка, асимметричный боб и волчья стрижка, поскольку они подчеркивают редкость волос. Ровный прямой срез по одной линии или легкое обрамление с длинной челкой являются лучшими вариантами для создания эффекта более густых волос.
Какие стрижки сделают лицо худее?
Стрижки, которые сделают лицо визуально худее – это удлиненный боб, прическа со слоями, удлиненная челка.
Рекомендуемые цвета волос – золотисто-медный, глубокий каштановый, медовый блонд, норковый мокко, черепаховый каштан, эспрессо-каштан.
