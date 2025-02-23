4 причини, чому не тримається гель-лак: про це потрібно знати

Багато жінок регулярно покривають нігті гель-лаком. Це зручний вид манікюру, який дозволяє надовго зберегти естетичний вигляд ручок.

Проте, інколи бувають ситуації, коли гель-лак не тримається належним чином. Через це манікюр дуже швидко починає виглядати неохайно, пише 24 Канал.

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Чому гель злазить з нігтів

Недотримання технології нанесення

Якщо не дотримуватись правильної послідовності нанесення гель-лаку, це може призвести до поганого зчеплення лаку з нігтем і, як результат, його швидкого відшарування. Варто звертати увагу і на якість матеріалів.



Чому злазить гель з нігтів / Фото Pexels

Зверніть увагу! Гель може також відшаровуватись через те, що матеріали були зіпсовані. Наприклад, внаслідок неправильного зберігання.

Невірне використання ультрафіолетової (UV) або LED-лампи

У лампи має бути достатня потужність. Неповне просушування може призвести до того, що покриття не затвердіє повністю і швидко відшарується.

Неправильний догляд після нанесення

Важливо не тільки як буде виконуватись процедура, а і догляд після. Зокрема, своєчасне зволоження.

Недостатній або неправильний догляд за нігтями після нанесення гель-лаку може призвести до його швидкого відшарування. Наприклад, занадто агресивні хімічні засоби, які використовуються для прибирання, гарантовано погіршать стійкість покриття.



Через що гель-лак не тримається / Фото Pexels

Пошкодження нігтя або кутикули

Якщо ніготь чи кутикула пошкоджені, це вплине на можливість гель-лаку правильно зчіплюватися з поверхнею. Якщо тріщина з'явилася на етапі носіння манікюру, варто звернутись до майстра за корекцією.

Краще переконайтеся, що нігті здорові, перш ніж робити манікюр. Якщо є пошкодження, потрібно дати їм час загоїтися, перш ніж наносити покриття