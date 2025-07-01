4 пари взуття, які повертаються в моду з 1980-х років

Дедалі частіше простежується занурення в моду минулих десятиліть, тому дизайнери вирішили звернутися до архівів 1980-х років, щоб знову представити взуття, яке було колись популярним.

Яскраві кольори, графічні принти та естетика бохо цього року знову в моді, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. До вбрання долучається й взуття, яке знайшло нове життя у літньому сезоні 2025 року.

Читайте також 4 пари найкращих кросівок на літо: без них не обійтися

Певні пари не лише витримали випробовування часом, але й знову стали актуальними, як і понад 40 років тому.

Балетки

Взуття з’явилося на подіумі у 1930-х роках, але у 1980-х здобуло нову хвилю популярності. Дуже любила носити балетки принцеса Діана, яка часто доповнювала ними свої комфортні образи. Цього року балетки модниці поєднують зі штанами шароварами та блузою з воланами.



Взуття, яке повернулося в моду з 1980-х років / Фото Vogue

Слінгбеки

Це витончене взуття з відкритою п’ятою й тонким ремінцем навколо щиколотки, було частиною робочої уніформи жінок у 1980-х роках. Бренд Giorgio Armani додав це взуття до штанів зі стрілками, сіро-блакитної блузи та жакета з масивними плечима. Цього року слінгбеки знову в моді, тож їх можна носити з сукнями, спідницями, джинсами та будь-яким вбранням.



Взуття, яке повернулося в моду з 1980-х років / Фото Vogue

T-bar

Тип цього взуття здобув популярність у 1920-х роках, а у 1980-х з’явився у новій версії. Довгий період туфлі вважалися дещо старомодними, але завдяки трендам вони знову повернулися в моду. Виглядають досить цікаво й стильно, тому чудово підійдуть для любительок мінімалізму.



Взуття, яке повернулося в моду з 1980-х років / Фото Vogue

Двоколірні туфлі-човники

У 1982 році бренд Chanel представив культові двоколірні туфлі-човники, які поєднувалися з білою сукнею, жакетом та перлинними прикрасами. У 2025 році це взуття повертається з гострим носком. Воно неймовірно ефектне, тож задасть тон усьому образу.



Взуття, яке повернулося в моду з 1980-х років / Фото Vogue

До слова, цього літа в моду повертаються сукні з 2000-х років, які носили Брітні Спірс та Крістіна Агілера